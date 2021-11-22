4 совета, как быстро вернуться в рабочий ритм после отпуска

Сложно представить специалиста, который не ждет своего отпуска. Это прекрасная возможность отдохнуть от дел, особенно если работа ведется в сфере программирования. Web-дизайнер, DotNet разработчик, аналитик данных и другие вакансии, которые предлагает EPAM Anywhere, подразумевают работу с огромными объемами информации. Поэтому важно восстанавливаться и готовиться к выполнению новых задач.





Часто после отпуска возникает желание продолжить отдых, поскольку разум за это время полностью отвыкает от рабочего процесса и не желает к нему возвращаться. В таких случаях бывает трудно влиться в работу, и это приводит к растерянности и стрессам. Ситуация усложняется, если привычный режим был сбит из-за пребывания в далеких странах, разница во времени с которыми составляет несколько часов. Чтобы без проблем выйти на работу после отпуска, рекомендуем взять на вооружение несколько стратегических советов.

Составить список текущих проектов перед уходом

Находясь вдали от офиса, ты забываешь повседневные мелочи. По возвращению тебе очень пригодится ориентир, который поможет быстро вспомнить свои задачи и обязанности. Рекомендуем составить два списка. В первом следует указать:

текущие проекты, над которыми ты работаешь

конечные сроки сдачи проектов

различные корректировки от клиентов и руководства

Во втором списке нужно сформировать краткий список приоритетных задач, которыми тебе следует заняться в первую очередь после выхода на работу. Например, Android разработчик выполняет множество задач, при этом приоритеты могут постоянно меняться. Но если строго придерживаться списка, влиться в рабочий процесс получится быстрее, даже несмотря на изменения. Это также хорошая возможность очистить свой список от большого количества лишних дел.

Передать важные дела коллегам

Делегируй дела, которые не могут дождаться твоего возвращения. Перед отъездом важно передать дела клиентов, доставить отчеты и соблюсти сроки. Убедись, что человек, который будет во время твоего отсутствия отвечать за выполнение задач, имеет всю необходимую информацию и время для эффективной работы.

Важно сообщить своему менеджеру, кому ты передал проект. Это необходимо для уверенности руководства в том, что все задачи будут выполнены качественно без твоего присутствия на рабочем месте. Желательно выбирать коллег, с которыми выстроены дружеские отношения. В таком случае с ними можно быстро связаться и обговорить вопросы, которые не терпят отлагательств.

Организовать свое рабочее место до отъезда

Это касается не только рабочего места, но и домашнего. Важно правильно организовать свой стол, убрать лишние бумаги, оставить лишь актуальные документы. Также можно очистить электронную почту от старых сообщений. Этот шаг дает гарантию, что после возвращения у тебя будет готовая отправная точка.

Кроме этого, организация рабочего стола поможет тебе убедиться в том, что все дела переданы коллегам. По приезду домой желательно выделить пару часов на уборку. Тогда после возвращения тебе не нужно будет отвлекаться на бытовые дела, и можно быстрее настроиться на продуктивную работу.

Выделить буферный день

Если возможно, выдели для себя буферный день между возвращением домой и возвращением к работе после отпуска. Тебе может показаться нелогичным использовать один день отпуска для того, чтобы просто побыть дома, но со стратегической точки зрения это дает возможность вернуться к нормальному рабочему ритму с минимальным влиянием на моральное состояние. Дополнительный день можно уделить стирке вещей, покупке продуктов, распределению еды на неделю и дневному сну, чтобы преодолеть смену часовых поясов. Все эти рутинные дела выполнять необязательно. Но они в значительной степени упростят адаптацию к рабочим будням.