«Ракета з кабіною»: чому радянський МіГ-25 налякав Захід і став легендою холодної війни

МіГ-25 Foxbat довго вважали одним із найстрашніших радянських літаків холодної війни. На Заході його сприймали майже як суперзброю: величезний винищувач, здатний летіти на надзвуковій швидкості, підійматися на велику висоту й перехоплювати найшвидші цілі свого часу.

Насправді МіГ-25 був не стільки універсальним винищувачем, скільки вузькоспеціалізованим перехоплювачем. Його створювали під конкретну загрозу — американські висотні літаки та швидкі стратегічні проєкти на кшталт XB-70 Valkyrie і SR-71 Blackbird. Радянському Союзу потрібна була машина, яка могла дуже швидко набрати висоту, розігнатися до екстремальної швидкості й атакувати ціль раніше, ніж та встигне піти.

Швидкість була його головною зброєю

Перший прототип МіГ-25 піднявся в повітря у 1964 році, а на озброєння літак надійшов у 1970-му. Його офіційна експлуатаційна швидкість становила 2,83 Маха — близько 3000 км/год. В окремих режимах машина могла наближатися до 3,2 Маха, тобто приблизно 3500 км/год.

Саме ця цифра зробила Foxbat легендою. Навіть на тлі сучасних винищувачів така швидкість виглядає вражаюче. Для порівняння, F-22 Raptor належить до класу 2 Махів, а F-35 Lightning II розганяється приблизно до 1,6 Маха.

Але в МіГ-25 була серйозна проблема: максимальна швидкість давалася надто дорогою ціною. Два потужні турбореактивні двигуни Tumansky R-15 працювали на межі можливостей. Після польоту на швидкостях, близьких до 3 Махів, силова установка могла потребувати серйозного ремонту або навіть заміни.

Іншими словами, МіГ-25 справді міг виконати короткий надшвидкісний ривок, але це був режим для екстремальної ситуації, а не нормальна щоденна експлуатація.

Легенда виявилася простішою за реальність

Зовні МіГ-25 виглядав як технологічний прорив. Великі повітрозабірники, масивний корпус і вражаючі швидкісні характеристики змушували західних аналітиків припускати, що СРСР створив дуже маневрений і технологічно просунутий винищувач.

Однак реальність виявилася іншою. Літак значною мірою виготовляли зі сталі, а не з дорогого титану. Причина була практичною: на швидкостях понад 2,5 Маха корпус сильно нагрівався, а сталь краще витримувала такі температури й була дешевшою для масового виробництва.

При швидкості близько 3 Махів обшивка літака могла нагріватися до сотень градусів. Це пояснює, чому МіГ-25 був великим, важким і не надто маневреним. Він не мав вигравати повітряні дуелі у класичному сенсі. Його завданням було швидко вийти на рубіж перехоплення й запустити ракети по цілі.

Справжній масштаб можливостей Foxbat Захід зрозумів лише у 1976 році, коли радянський пілот Віктор Бєленко втік до Японії на МіГ-25. Після вивчення літака стало зрозуміло, що це не футуристичний суперлітак, а проста, міцна й дуже спеціалізована машина. Вона мала лампову електроніку, масивні двигуни та обмежену маневреність.

Попри це МіГ-25 не можна назвати провалом. Він добре виконував завдання, для якого був створений: швидко літати на великій висоті й перехоплювати небезпечні цілі. Саме тому його часто описують не як класичний винищувач, а як «ракету з кабіною».

У цьому й полягає головний парадокс МіГ-25. Він був грубим, важким і технологічно простішим, ніж боялися на Заході. Але водночас залишився одним із найвідоміших і найшвидших бойових літаків в історії.