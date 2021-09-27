ПриватБанк сделал важное заявление: клиентам нужно обратиться к мобильному оператору

Количество афер с банковскими счетами клиентов растет каждый день. Способов обмануть доверчивых граждан сейчас существует немало: камеры и специальные накладки на клавиатуры банкоматов, поддельные банковские сайты и тому подобное. Однако самым эффективным приемом для многих мошенников является похищение средств путем завладения мобильным номером клиента.





Именно таким аферам в ПриватБанке решили объявить войну. В финучреждении предостерегли клиентов и объяснили, как сохранить свои средства.

Оказывается, что защитить счета украинцев от несанкционированного доступа можно путем привязки номера телефона к паспорту. Ведь номер мобильного является так называемым финансовым номером клиента. Именно его банк использует, чтобы идентифицировать владельца счета и подтвердить транзакции по нему.

Также в банке поделились информацией о том, как мошенники отбирают номера телефонов у граждан.

«Злоумышленники подделывают SIM-карту клиента и отбирают его финансовый номер. Если номер телефона не привязан к паспорту, сделать это не так уж и сложно…», – уверяют в государственном банке.

Чтобы защитить номер телефона, от которого зависит безопасность ваших денег, стоит привязать его к своему паспорту. Для этого необходимо обратиться к мобильному оператору.

«Номер телефона, привязанный к паспорту, отобрать гораздо сложнее. А вместе с тем и средства клиента», – отметили в финансовом учреждении.

Кроме того, для безопасности собственных счетов клиентам Привата не советуют дистанционно осуществлять замену SIM-карты.

Напомним, что только в прошлом месяце в Украине имела место дерзкая афера, которая основывалась именно на похищении телефонных номеров граждан. Жительница Днепровщины, используя методы социальной инженерии, получала доступ к мобильным номерам граждан, их электронным ящикам и страницам в соцсетях. С помощью полученных данных мошенница оформляла на своих жертв онлайн-кредиты. В общем от ее действий пострадало более 40 человек.