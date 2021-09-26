ПриватБанк повідомив про зупинку в роботі: названо терміни

Підприємці, що користуються послугами ПриватБанку, повинні будуть на деякий час утриматися від проведення транзакцій. Незручності пов’язані із технічними роботами в онлайн-банкінгу. Таку інформацію повідомила прес-служба державного банку.





Конкретні терміни, в які бізнес-клієнти фінустанови не зможуть проводити платежі, у Приваті також назвали. Отож здійснення операцій буде неможливим у ніч з 25 на 26 вересня (з суботи на неділю). У це час технічні спеціалісти будуть проводити модернізацію додатку «Приват24 для бізнесу».

Позатим у Приваті зауважили, що перерва в роботі буде короткочасною. До того ж деякі функції онлайн-банкінгу все ж будуть доступними. Та все одно клієнтів попрохали за можливості відкласти платежі до моменту завершення робіт по вдосконаленню системи.

Натомість державний банк пообіцяв суттєве покращення роботи додатку та пришвидшення обробки запитів після завершення планового технічного обслуговування. Тож кількагодина перерва в роботі онлайн–банкінгу повернеться клієнтам сторицею, а якість обслуговування бізнесменів у додатку суттєво зросте.

Нагадаємо, що у додатку «Приват24 для бізнесу» підприємцям доступний широкий спектр послуг. Зокрема система дозволяє всього у кілька кліків відкрити депозит, оформити кредит, здійснити обмін валют, перевірити ліміт за своєю компанією та регулярно вести електронний документообіг підприємства. Онлайн-банкінг значно спрощує щоденну рутину бізнесмена, позбавляючи його від надокучливої паперової тяганини.

Ще однією очевидною перевагою бізнес-додатку від ПриватБанку є унікальна можливість у найкоротші терміни отримати кредит на розвиток вашої справи, навіть не виходячи з дому. Наразі державний банк пропонує цілу низку кредитних програм, спрямованих на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні. Такі послуги є дуже корисними для підприємців саме зараз, у період пандемії, коли український бізнес переживає не найкращі часи та відчайдушно потребує допомоги.