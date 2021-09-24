Складено ТОП-10 кращих військових ігор на Android про Першу і Другу світову війну

Іноді, тримаючи в руках телефон, в очікуванні якоїсь зустрічі або події, хочеться скоротити час за цікавою іграшкою, але їх так багато в плеймаркеті – як не витратити час даремно?





Сьогодні ми розглянемо кращі ігри про війну на Андроїд. Найчастіше вони можуть вразити не тільки красивою графікою, але змістовним геймплеєм і хорошим сюжетом, що рідкість для мобільних платформ. Спеціально для цінителів жанру публікуємо топ, де зібрані найцікавіші проекти, що розповідають про події Першої світової та Другої світової війн.

№10 – Ghosts of War: Battle Royale



Ghosts of War – новий шутер з глибоко продуманим дизайном локацій і якісним графічним оформленням. Є кілька режимів гри, включаючи популярну «королівську битву» до останнього вижившого, класичні командні битви і гру, де кожен сам за себе. Ghosts of War хвалять за історичну достовірність і відмінне опрацювання зброї, якої тут налічується 23 види. Грати можна за солдатів США, Росії, Японії та Німеччини. Проект знаходиться в активній стадії розробки і поширюється безкоштовно, реклама не докучає, а без доната цілком можна обійтися.

№9 – Road to Valor: World War II

Військова стратегія в режимі реального часу, яка ставить перед гравцем єдине завдання: знищити базу суперника – нічого нового, але геймплей напрочуд захоплюючий. Війська в сторону будівель опонента рухаються самостійно, вам належить лише вибирати тип бойових одиниць і місце їх висадки. Спеціальні фішки на зразок авіаудару з’являються в графі можливостей випадковим чином.

Незважаючи на те, що безкоштовні ігри про війну на Андроїд з подібними механіками аж ніяк не рідкісні, перед нами цілком добротний продукт, який може затягнути як на кілька годин, так і тижнів. Причина тому – симпатична графіка, динамічний геймплей, різноманітність у видах озброєнь і наявність онлайн режиму для битв з живими супротивниками, який змушує поворушити мізками.

№8 – World of Warships Blitz

Після тріумфальної ходи по планеті танків, білоруська компанія Wargaming вирішила не обмежуватися єдиним типом техніки і подарувала геймерам можливість зарубатись на морі за допомогою бойових кораблів. У форматі «7 на 7» геймерам пропонується сформувати свої ескадри, що зовсім нетривіальне завдання – тільки з досвідом до гравця приходить розуміння, де йому буде потрібно монструозний лінкор, а де кращим вибором стане спритний есмінець.

Оскільки кораблі самі по собі мають не дуже високу швидкість пересування, битви проходять менш динамічно, ніж танкові перестрілки. Морський бій робить основний наголос на тактику і стратегію, в чому і полягає його принадність. Також чималий простір для маневру тут знайдуть любителі модернізувати техніку – багатьом шанувальникам гри возитися в ангарі подобається ані трохи не менше, ніж брати участь в баталіях.

№7 – This War of Mine

Кращі військові ігри на Андроїд – це не тільки шутери і стратегії. У This War of Mine вам належить управляти не солдатами, а й групою мирних людей, яким необхідно вижити під час жахів війни. Голод, випадкові кулі і нестабільний психологічний стан – головні суперники гравця, якому потрібно стежити за цими показниками кожного з членів групи, щоб той не загинув і не став ворогом своїм же товаришам по загону.

Є дві фази гри: вдень гравцеві потрібно вести побут і робити запаси, виробляти корисні блага і налагоджувати контакти з другорядними персонажами. А ось вночі доведеться виходити на розвідку, намагатися поживитися здобиччю і не стати жертвою оточуючих мародерів. Навіть без урахування розглянутого в нашому топі сетингу – це одна з найбільш вражаючих ігор, яка дарує непідробні емоції. Поширюється вона платно, але в мережі легко гуглиться злам TWOM.

№6 – World War Heroes

По-справжньому хардкорний військовий шутер від першої особи. В онлайн режимі гравцям пропонується помірятися силами на реальних історичних полях битв в п’яти режимах. Основна складова геймплея – командні бої за допомогою багатого арсеналу озброєнь США, СРСР, Японії і Німеччині. У грі налічується 57 видів зброї, яку можна апгрейдити під себе, є колісна техніка, гармати і навіть танки.

Багато аналогів грішать проблемами з реалізмом, де заради казуальних геймерів тонкощі фізики опускаються, і щоб знищити противника, потрібно розрядити в нього цілу обойму – тут таких дурниць ви не знайдете: один-два точних постріли відправлять вашого суперника до пращурів. Виглядає все це вражаюче, творці вичавлюють максимум графіки з топових смартфонів, і не забувають про оптимізацію, так що навіть на слабких пристроях World War Heroes працює як належить.

№5 – Warplanes: WW2 Dogfight

Рейтинг військових ігор на Андроїд продовжує рідкісний звір – ця гра була перенесена на ПК з мобільних пристроїв, а не навпаки. Warplanes присвячена повітряним баталіям. Є три сюжетних кампанії, в яких гравець представляє одну з трьох сторін – Великобританію, Третій Рейх і СРСР. Відмінності полягають в доступній техніці, сам же геймплей від вибору особливо не змінюється, але і не набридає – завдання різноманітні і не перетворюються в рутину.

Політ і стрілянина по опонентам носять аркадний стиль, але це скоріше плюс при управлінні на смартфонах. Порадував штучний інтелект – супостати вміють грамотно маневрувати в небі і не стають легкою жертвою. Рекомендуємо, якщо ви шукаєте гру без інтернету, про літаки і в сетингу другої світової – це ідеальний варіант.

№4 – Valiant Hearts: The Great War

Ігри про другу світову на Андроїд, як ви вже зрозуміли – не рідкість, а ось перша світова – тема далеко не настільки оспівана. Valiant Hearts є приємним винятком з цього правила. Графічний роман, що занурює гравця в зворушливу історію чотирьох героїв, сприймається як захоплююча пригода, після якої залишається багато поживи для розуму. Геймеру належить побувати на найважливіших для історичного процесу боях, дізнатися масу реальних фактів і довести групу своїх героїв до кінця цілими і неушкодженими. Гра-шедевр за атмосферою, стилістикою і сюжетом. Він тут поданий так, що зачепить будь-кого!

№3 – Company of Heroes

Серйозна стратегія від творців культової Warhammer 40K в сетингу 2 світової війни. Геймер керує не окремим солдатами, а цілими загонами, винятком є ​​лише техніка і унікальні бойові одиниці. Діючими силами є США і Німеччина, причому склад збройних сил кардинально відрізняється в залежності від сторони.

Гравець сам вирішує, якою зброєю оснащувати той чи інший свій взвод, і як діяти – простір для тактики і стратегії тут колосальний. Графічна складова теж вражає, Company of Heroes перенесли на Android з ПК без серйозних спрощень. Але треба розуміти – для всіх цих красот, а головне зручного управління, найкраще підходять потужні смартфони з великими екранами.

№2 – Brothers in Arms® 3

Топ ігор про війну на Андроїд підходить до логічного завершення і на почесній другій сходинці розташувалася стрілялка від третьої особи, що оповідає про події Другої світової війни, а саме – операції союзників в Нормандії. Варто зазначити, що сюжет, мабуть, найсильніша частина Brothers in Arms – пригоди сержанта Райта і його товаришів дійсно захоплюють, що не так часто зустрічається на мобільних платформах.

Тут вистачає як цікавих місій, так і озброєння – гвинтівки, кулемети, гранатомети і все що душа забажає. Графіка дуже гідна, геймплей нетривіальний і не набридає через п’ять хвилин після встановлення гри. Хочете повоювати з німцями на своєму смартфоні? Краще варіанту не знайти, до того ж є мережевий режим, так що по завершенню сюжетної компанії, можна буде виявити навички стрільби в онлайні.

№1 – World of Tanks Blitz

Навіть ті, хто не любить танкові баталії, напевно чули про World of Tanks. Шалену популярність цієї гри легко пояснити. Графіка на фоні більшості мобільних проектів виглядає просто космічною, контенту море – асортимент танків і карт розробники поповнюють із завидною регулярністю, є соціальна складова з об’єднанням у взводи і клани.

Реалістична фізика, яка зробила комп’ютерну версію міжнародним бестселером, на мобілках виконана з тією ж ретельністю і скрупульозністю. Якщо хочеться виділитися на тлі інших, WoT надає багатющі можливості щодо прокачування і вдосконалення танків. Але в підсумку переможця на полі битв все одно визначає скіл – тут все вирішують тактичні навички, вміння добре стріляти і взаємодіяти з командою, а не сума донату.