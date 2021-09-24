Деякі клієнти ПриватБанку можуть залишитись без газу та світла цієї зими

Державний ПриватБанк вже вкотре став темою для суспільного обговорення. Адже працівники фінансової установи фактично блокують своїм клієнтам усі шляхи до отримання житлової субсидії.





Річ у тому, що нові правила оформлення допомоги містять пункт про відсутність у споживача банківських депозитів. Відповідно потрібно представити довідку з банку, яка цей факт підтверджує. Саме з отриманням такої довідки й виникають проблеми у клієнтів Привату.

Зокрема нещодавно 75-річна мешканка Бердянська звернулася до державного банку із проханням видати довідку для Служби соціального захисту. Жінка потребувала підтвердження від ПриватБанку про те, що сума її депозиту є меншою за 100 тисяч грн.

Однак документ видавати відмовилися, причому у доволі грубій формі. Про неприємну ситуацію розповів на одному із профільних державних сайтів син громадянки.

«Мама звернулася напряму до керівника філії на вул. Італійська 69 (м. Бердянськ) Шклової Лариси. Проте отримала відмову. Причину такого рішення мамі не пояснили. Після чого вона звернулася за поясненням до служби соцзахисту, де їй видали зразок необхідної довідки. Та друге звернення до пані Шклової також завершилося відмовою, цього разу у грубій формі», – розповів чоловік.

Повторні візити до фінустанови також були безрезультатними. Син громадянки, обурений ситуацією, вважає співробітників ПриватБанку некомпетентними.

Натомість адміністрація державного банку відповіла на коментар користувача та пообіцяла вирішити питання найближчим часом.

«Ми перевіримо усі дані стосовно ситуації, що сталася, та зателефонуємо вам із результатом», – запевнили в банку.

Варто зазначити, що таких делікатних ситуацій у ПриватБанку за останні місяці сталося чимало. Згадати хоча б історію із закриттям усіх рахунків одного з українських ФОПів через некомпетентність працівника. Тож швидке вирішення даного конфлікту наразі є найкращою можливістю для державного банку реабілітуватися перед своїми клієнтами.