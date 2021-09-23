Ніж у спину: названо знаки зодіаку, які брешуть прямо в очі

Про їхні справжні наміри здогадатися майже неможливо.





Непростий характер є яскравою рисою багатьох знаків зодіаку. Проте своє обурення усі вони висловлюють по різному. Деякі роблять це відкрито, не приховуючи свого гніву та образи. Та особливу увагу варто звернути на тих персонажів зодіакального кола, які приховують свої справжні почуття та наміри, а часом навіть намагаються маніпулювати тими, хто їх критикує.

Водолії

Народжені під цим сузір’ям чудово вміють підігрувати іншим людям, якщо їм це вигідно. Нерідко вони навіть вступають у стосунки, маючи на меті скористатися перевагам другої половинки чи отримати від неї якусь допомогу. При цьому оточуючим Водолій може видаватися справжнім янголом, адже володіє талантом приховувати свої негативні емоції. Насправді ж представники знаку є жахливими егоїстами, а їхня продумана поведінка націлена лише на покращення власного добробуту.

Близнюки

Зі складним характером уродженців знаку впоратися нелегко. Вони не терплять критики, вважаючи себе досконалими. Та висловлювати відкрито своє невдоволення Близнюки не будуть. В якості помсти вони цілком можуть вчинити якусь анонімну підлість, у якій їх точно не запідозрять. Псувати свою репутацію – не у стилі представників цього загадкового знаку.

Діва

Діви з першого погляду викликають довіру навіть у зовсім незнайомих людей. Та є у них і темна сторона. Якщо вам не пощастить розгнівати представника знаку – чекайте біди. Його авантюри та маніпуляції доведуть вас до сліз. Але вину Діви у своїх бідах довести ви не зможете. Вони майстерно вміють «замітати сліди».

Телець

Гордливі та вперті Тільці обожнюють усіх контролювати. Тож у майстерності своїх маніпуляцій вони значно перевершують Дів. Своєї мети Тільці досягають завжди. Тож не дивно, що представникам знаку дуже часто доводиться приховувати свої справжні наміри.