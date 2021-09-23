Украинцам решили пересчитать пенсии: повышение больше 1000 гривен

У кого из отечественных пенсионеров возрастет сумма выплат?





В следующем 2022 году в Украине повысят минимальную пенсию до 2093 грн. Сейчас она составляет 1934 грн, то есть сумму выплат фактически повысят на 159 грн. Между тем изменения, которые произойдут с максимальной пенсионной ставкой, будут значительно более существенными. Верхний предел пенсий для граждан пожилого возраста достигнет 20 930 грн, то есть увеличится аж на 1590 грн.

Об ожидаемых перерасчетах пенсий упоминается в проекте госбюджета (законопроект №6000) на 2022 год. Увеличение суммы минимальных выплат для граждан на заслуженном отдыхе связано с повышением прожиточного минимума, которое в правительстве запланировали на июль и декабрь. Соответственно возрастет и максимальная пенсия.

Как будет происходить перерасчет минимальной пенсии:

в июле – повышение выплат с 1934 грн до 2027 грн;

в декабре – повышение минималки с 2027 грн до 2093 грн;

Украинцам, получающим максимальную пенсию, конечно, повезло больше. Для них сумма выплат возрастет более чем на полторы тысячи гривен.

Но пенсионеров, которые могут рассчитывать не максимальную, ставку в стране не так уж и много. Ведь чтобы получать пенсию в 20 тысяч грн, зарплата гражданина до выхода на заслуженный отдых должна составлять около 60 тысяч грн. Кроме того обязательным является и официальный стаж по крайней мере в 35 лет.

Больше всего претендентов на высокую пенсию в Украине среди судей. В первую очередь это связано с тем, что для служителей Фемиды выплаты после выхода в отставку начисляются по совершенно другой формуле. В отличие от простых украинцев, их пенсия может составлять даже 80% от зарплаты. А перерасчет пенсий бывшим судьям происходит одновременно с пересчетом заработных плат их младшим коллегам.

Несмотря на незначительную долю обеспеченных пенсионеров, большинство украинцев пожилого возраста получают довольно скромные выплаты. По официальным данным Пенсионного фонда Украины, почти 12 миллионов отечественных пенсионеров получают меньше 3 тысяч гривен ежемесячно.