У Росії зупинилася половина автозаводів

Станом на 3 березня в Росії продовжували працювати трохи більше половини (55 відсотків) потужностей з випуску легкових та легких комерційних (LCV) автомобілів, порівняно з 2021 роком.





Продовжили роботу «АвтоВАЗ» (тольяттинський та іжевський заводи), альянс Stellantis та Mitsubishi (завод «ПСМА рус»), «Автотор» (калінінградський завод зі збирання моделей Kia та Hyundai), Nissan, Haval, групи ГАЗ , УАЗ, «Мазда Соллерс» » та Isuzu. У 2021 році загальна кількість вироблених цими підприємствами легкових та LCV машин склала близько 766 тисяч, що дорівнює 55 відсоткам від продажів російського автопрому минулого року. Сумарний обсяг потужностей автозаводів дозволяє випускати у Росії близько 2,7 мільйона таких автомобілів на рік.

Після введення антиросійських санкцій з боку ЄС та США через війну в Україні та волатильність на валютних ринках автовиробники стали підвищувати ціни, скорочувати виробництво або відвантаження машин. Про тимчасове закриття заводів вже заявили Volkswagen , BMW , Renault, Mercedes , Hyundai , Toyota і «Соллерс Форд» . Перестали імпортувати автомобілі в Росію Audi, Porsche , General Motors (Chevrolet і Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo , Honda , Mazda та інші.

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