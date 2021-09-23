Летняя жара: синоптик предупредил о погодных капризах ближайшего месяца

Не спешите прятать летние вещи.





Холодный циклон, царящий в стране в последние дни, огорчил украинцев и заставил скорей доставать из шкафов теплую одежду. Однако синоптики советуют не спешить с выводами. В октябре в Украине начнется настоящее бабье лето, а жителям юга страны возможно даже удастся еще раз искупаться в море.

Как рассказал авторитетный украинский синоптик Леонид Горбань, в следующем месяце украинцев ждут две волны потепления. Первая из них придет в страну уже 10 октября. Теплая солнечная погода будет радовать нас почти всю неделю, до 15 октября. В центральных областях Украины температура воздуха приблизиться к 19-21 градусам тепла днем.

Второе по счету бабье лето продлится значительно меньше – всего лишь один день. Именно 21 октября станет для украинцев последним шансом понежиться на солнышке и с удовольствием провести время на природе. В этот день синоптики обещают до 15-17 градусов тепла в светлое время суток. Поэтому можно смело планировать прогулку в лесу или последний осенний пикник.

Что касается южных регионов страны – бабье лето там почти день в день совпадет с потеплением в других областях. Первая волна тепла ожидается в период с 13 по 14 октября. Дневная температура воздуха в эти дни будет колебаться в пределах 18-21 градусов тепла. Правда, температура воды в море в связи с текущим похолоданием значительно снизится и составит около 15-17 градусов.

Еще один солнечный осенний день ждет жителей приморских регионов 21 октября. В этот день стоит рассчитывать не менее чем на 14 градусов тепла. Кое-где потеплеет даже до плюс 16 градусов.

В общем же Леонид Горбань заверил, что первые две недели октября будут значительно теплее второй половины сентября. В частности погодные изменения касаются и количества осадков, которых во втором месяце осени будет значительно меньше.