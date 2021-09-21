Украинцы могут вернуть на карту часть денег, которые потрачены на медицину или образование

Граждане Украины, которые оплачивали из собственных доходов медицинские услуги, образование, страхование и даже ипотеку, имеют законное право вернуть часть своих расходов. Компенсировать государство обещает сумму, эквивалентную налогу на доходы физических лиц. Средства украинцы могут получить в виде перевода на свою банковскую карточку.





Правило о возврате суммы налога содержится в Налоговом кодексе Украины. Однако о нем известно далеко не всем гражданам, поэтому они редко пользуются этой опцией. Объем компенсации рассчитывается по несложной формуле: сумма расходов умноженная на 18%. То есть вернуть можно почти пятую часть от оплаченной суммы.

Чтобы получить компенсацию, нужно выполнить всего несколько шагов:

обратиться в филиал налоговой службы по месту прописки;

заполнить бланк декларации;

предоставить документальное подтверждение расходов, за которые вы хотите получить компенсацию;

получить компенсированную суму на указанный банковский счет в течение 60 календарных дней с даты подачи декларации.

С обращением о компенсации медлить не стоит. Например, обратиться в налоговую касательно возврата налога за 2020 год можно только до конца 2021 года.

Важно также отметить, что на компенсацию претендуют только граждане, которые тратили средства на образование, медицину и т.д., именно в Украине. То есть вкладывали свои средства в местный бизнес. Если же украинец проходил лечение за границей, в Германии или Израиле, на возврат денег рассчитывать не стоит.

Для возврата суммы налога также крайне важно сохранять все квитанции, чеки и справки, подтверждающие ваши расходы. Украинцы часто избавляются таких важных документов не зная о возможности возврата средств. Меж тем в странах Европы и США компенсация суммы налога является делом привычным. Поэтому оплачивая свое лечение, люди заранее рассчитывают на существенное уменьшение суммы за счет компенсации от государства.