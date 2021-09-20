Експерти розповіли, що таке активне шумозаглушення

В оглядах накладних навушників і затичок часто згадується активне шумозаглушення. Розповідаємо, яку користь несе ця функція і чи варто загострювати на ній свою увагу.





Які навушники кращі? Відповідь на це питання носить велику частку суб’єктивності, але всі користувачі сходяться в одному: кращі навушники – це ті, в яких ви забуваєте про навколишній світ, всіма думками занурюючись у фільм або музику.

Принаймні, так повинно бути в ідеалі. Коли навушники дозволяють звукам ззовні просочуватися крізь амбушюри, розслабитися важко: сюжет фільму раз у раз вислизає, а музика не приносить задоволення. Якщо ви дізналися в цьому описі свої навушники, значить, в них немає активного шумозаглушення. З ним такі проблеми вам були б незнайомі.

ЩО ТАКЕ АКТИВНЕ ШУМОЗАГЛУШЕННЯ?

Активне шумозаглушення (ANC) – це функція навушників, яка усуває відволікаючі фактори у вигляді сторонніх звуків навколишнього середовища.

Активне шумозаглушення представлено декількома технологіями. Загальна суть полягає в наступному. У конструкції навушників або гарнітури передбачені мікрофони, які вловлюють небажані шуми. У відповідь на спійманий сигнал динамік шумозаглушення випромінює той самий тон, але інвертований, що призводить до нейтралізації стороннього звуку. Результатом є тиша. Ви чуєте виключно ті звуки, які відтворюють самі навушники.

Технологія активного шумозаглушення – це не якась новомодна фішка. Вона була продемонстрована ще в 1950-их роках. Минув деякий час, перш ніж вона дійшла до комерційного застосування, а першими пристроями, де вона була реалізована, стали гарнітури для пілотів. Першу споживчу ANC гарнітуру з промовистою назвою QuietComfort (QC1) випустила Bose в 2000 році. Відчувши потенціал, підтягнулися й інші виробники.

ШУМОЗАГЛУШЕННЯ І ШУМОІЗОЛЯЦІЯ

Активне шумозаглушення іноді плутають з шумоізоляцією. Навіть деякі виробники аудіоапаратури вводять покупців в оману, видаючи шумоізоляцію під виглядом ANC. Так, ефект у обох технологій приблизно однаковий, але досягається він по-різному.

Шумоізоляція – це термін, що описує відсутність зовнішніх звуків. У накладних навушниках і вкладишах вона досягається за допомогою амбушур або насадок, що щільно прилягають і повторюють форму вушного каналу.

Шумоізоляції не потрібно живлення. Її якість сильно залежить від використовуваних матеріалів і загальної конструкції гарнітури.

Активному шумозаглушенню живлення навпаки необхідне. У бездротових навушниках і гарнітурах з ANC акумулятор розряджається швидше. Залежно від типу технології, на живлення ANC заряду йде приблизно на 1-2 години роботи. А що стосується конструкції, для якісної роботи навушників і гарнітур з ANC щільна посадка не обов’язкова (хоча продумана ергономіка безумовно вплине на загальні враження від навушників).

ЯК ПРАЦЮЄ АКТИВНЕ ШУМОЗАГЛУШЕННЯ?

Активне шумозаглушення реалізується за рахунок додаткових мікрофонів, з’єднаних з чіпом ANC. Ефективність залежить від декількох факторів, до яких відносяться кількість мікрофонів і тип чіпа.

У споживчій електроніці зустрічаються три системи активного шумозаглушення.

ШУМОЗАГЛУШЕННЯ НА ОСНОВІ ПРЯМОГО ЗВ’ЯЗКУ

Маленькі мікрофони на зовнішній стороні навушників або амбушур передають сигнал на чіп ANC. Завдяки своєму розташуванню, мікрофони вловлюють небажаний шум раніше користувача і мають 1-2 секунди переваги.

Це дуже поширена система. Але її недоліки полягають в тому, що вона працює у вузькому діапазоні частот і, як правило, не має самокорекції.

ШУМОЗАГЛУШЕННЯ НА ОСНОВІ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Такі навушники оснащуються внутрішніми мікрофонами, які теж передають сигнал на чіп ANC. Така система більш досконала: вона може чути і зовнішні звуки, і те, що грає в навушниках, тому у неї є можливість аналізувати і адаптувати вхідні та вихідні звуки.

Однак шумозаглушення зі зворотним зв’язком на певних частотах не функціонує належним чином. Крім того, через близькість до випромінювачів необхідний чіткий поділ зовнішніх звуків від внутрішніх, щоб помилково не придушити аудіодоріжку, а реалізація цієї функції представляє додаткові складності.

ГІБРИДНЕ ШУМОЗАГЛУШЕННЯ

Як можна здогадатися, ця система об’єднує дві описані вище. Гібридне шумозаглушення реалізується за рахунок мікрофонів зі зворотним і прямим зв’язком, що забезпечує якісний ефект на різних частотах і виключає нейтралізацію звуку.

Оскільки мікрофонів кілька і розташовані вони в різних місцях, у виробників залишається можливість реалізувати додаткові функції, наприклад, пасивне ANC або можливість пропускати голос в так званому режимі акустичної прозорості.

ТИПИ ШУМОЗАГЛУШЕННЯ

З урахуванням різних умов відтворення звуку є кілька типів ANC.

Адаптивне активне шумозаглушення автоматично регулює ефект з урахуванням рівня фонового шуму, а також враховує щільність прилягання амбушур до вуха.

Регульоване активне шумозаглушення дозволяє вручну встановити рівень шумозаглушення в залежності від навколишнього оточення.

Режим акустичної прозорості допускає проникнення звуків ззовні (аналогічним ефектом володіють навушники з кістковою провідністю). У цьому режимі ви можете спілкуватися з оточуючими людьми і одночасно слухати музику. У деяких виробників ця функція доповнюється розпізнаванням мови.

ЧИ ВАРТО КУПУВАТИ НАВУШНИКИ З АКТИВНИМ ШУМОЗАГЛУШЕННЯМ?

Ті, хто вже купив ANC навушники, в деталях розповідають про їх зручність. Але чи потрібна ця функція саме вам – вже інше питання. Взагалі-то рішення не таке вже й складна. Якщо вам часто доводиться бувати в обстановці, коли навколишні звуки заважають сприймати музику, то активне шумозаглушення додасть в життя трохи комфорту.

Якщо раніше хороші навушники або затички з ANC коштували від 10 тисяч гривень, то тепер можна без зусиль знайти варіант по дуже демократичній ціні з якісним ефектом. Головне – не забувайте читати відгуки на обрану модель і обов’язково випробуйте її перед покупкою.