ПриватБанк случайно закрыл счет клиента и заблокировал сотни тысяч гривен

ПриватБанк разорвал договор с клиентом и закрыл его счета, заморозив на них 400 тыс. грн, из-за обычной ошибки работника. Более того, финучреждение не может самостоятельно исправить ситуацию, ведь прекращение обслуживания клиента связано с процедурой государственного финансового мониторинга. Подробнее о своем приключении с банком рассказал сам пострадавший – основатель сервиса для таксистов Drivers.





Мужчина сообщил, что сотрудничает с Приватом еще с 2018 года и до этого момента никаких проблем не возникало.

«Мой бизнес имеет одну особенность – это большое количество транзитных средств на счетах. Таким образом годовой оборот у нас превышает разрешенный законом примерно на 7 миллионов гривен. Но так как деньги все же транзитные, за рамки закона мы никогда не выходили», – пояснил клиент.

ФЛП украинца ежегодно проходил внутреннюю проверку ПриватБанка без проблем. Бизнесмен просто подавал в финучреждение документы, подтверждающие избыток оборота. Однако в этом году все было иначе. Менеджер банка почему-то попросил мужчину предоставить совсем другие документы, а именно инвойсы. Речь идет о перечне услуг и товаров, данные о отправителях средств и их получателях, налоги и тому подобное.

«Мы предоставили работнику банка бумаги, которые он просил. А уже через сутки с нами разорвали все договора и закрыли счета. Оказалось, что нужно было и в этом году подтвердить документально избыточный оборот, но менеджер не запрашивал соответствующий документ. Вместо этого он требовал только инвойсы. Финансовый мониторинг не получил необходимых документов с обоснованием преувеличенного оборота, и очевидно решил, что их у нас просто нет. В результате наше сотрудничество с банком прекратили в принудительном порядке», – жалуется бизнесмен.

Также украинец уточнил отделение банка, где его так неквалифицированно обслужили. Это киевский филиал ПриватБанка №39 на Воздухофлотском проспекте.

В ответ на жалобу клиента, в ПриватБанке пообещали разобраться в ситуации и восстановить справедливость.