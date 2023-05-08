Стало відомо, чи буде Україна цього року з херсонськими кавунами

Очікується, що цього року на Херсонщині виростять кавуни та овочі, але врожай буде переважно символічним. Про це заявив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Толоконніков

“Близько 40 сільськогосподарських підприємств розпочали посівну на звільненій Херсонщині. Фермери також планують вирощувати баштанні культури, тож українці можуть очікувати на херсонські кавуни. Однак, урожай буде обмеженим, символічним – близько 2 000 гектарів”, – зазначив Олександр.

Він також пояснив, що трохи більше 10% правого берега Херсонської області було очищено від мін, що становить близько 70 000 гектарів. Понад 400 000 гектарів залишаються замінованими, що не дозволяє розпочати весняно-польові роботи. Крім того, для вирощування овочів необхідна зрошувальна система та насосні станції. Хоча у звільненому північному районі Херсонщини, Бериславі, існує зрошувальна система, окупаційні війська зруйнували всі насосні станції.

Широке вирощування кавунів та овочів у Херсонській області наразі залишається передчасною перспективою.