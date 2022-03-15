Стало відомо, скільки ФОПів перестало працювати через війну

Війна в Україні змусила більшість ФОПів призупинити свою діяльність. Наразі продовжують повноцінно працювати лише близько 13% підприємців. Решта згортають виробництво, звільняють працівників або й зовсім зачиняються.





За даними опитування, проведеного Європейською бізнес асоціацією, з початку війни в Україні призупинили діяльність 42% суб’єктів малого та середнього бізнесу. Більшість таких підприємств – це локальні торгові точки та заклади обслуговування, розташовані в регіонах, де зараз ведуться активні бойові дії.

Натомість 13% із півтори сотні опитаних підприємців повністю перейшли на дистанційний режим роботи. Ще 14% продовжили працювати у звичному режимі, проте дещо обмежили територію, на якій провадять свою діяльність. Зокрема більшість торгових мереж тимчасово закрили свої філії в «найгарячіших» регіонах країни, а кур’єрські служби перестали доставляти туди вантажі.

В рамка опитування експерти також поцікавилися в українських ФОПів, чи мають вони резервний капітал щоб втримати свій бізнес «на плаву» у ці тяжкі часи. Понад 24% респондентів відповіли, що коштів «на чорний день» у них немає зовсім. Третина опитаних зізналася: ресурсів вистачить не більше, ніж на кілька місяців роботи. І лише 5% підприємців мають так звану «подушку безпеки», з якою зможуть підтримувати свою діяльність ще цілий рік.

Варто зазначити, що не зважаючи на воєнний стан та фінансові проблеми в країні, 27% бізнесмнів продовжують в повному обсязі виплачувати зарплатню своїм працівникам. Ба більше, 8% ФОПів організували пільгові доплати у зв’язку із складною ситуацією в Україні.

При цьому близько 21% підприємців наразі не мають фінансової можливості платити свої підлеглим. Тож вони шукають можливості уникнути витрат на зарплатню, наприклад оформлюють працівникам неоплачувані відпустки, або ж зменшують суму окладу. Інші ж просто звільняють увесь персонал та повністю припиняють свою підприємницьку діяльність.

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