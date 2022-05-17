В Україні рекордно злетів Євро: курс валют на 18 травня

В Україні різко злетів Євро. На середу, 18 травня, Національний банк України підняв курс європейської валюти одразу на 37 копійок, до рівня 30 гривень та 82 копійок. Це рекордне подорожчання за останній тиждень.





У верх пішли і інші європейські валюти.Польський Злотий подорожчає 18 травня до 6 гривень на 63 копійок, тобто на 11 копійок в порівнянні з попереднім днем. Румунська лея теж зросте в ціні, її курс буде на рівні 6 гривень та 23 копійок.

Американський Долар продовжує стояти на місці. Його курс у середу буде становити 29 гривень та 25 копійок.