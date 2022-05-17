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В Україні рекордно злетів Євро: курс валют на 18 травня

17.05.2022
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В Україні різко злетів Євро. На середу, 18 травня, Національний банк України підняв курс європейської валюти одразу на 37 копійок, до рівня 30 гривень та 82 копійок. Це рекордне подорожчання за останній тиждень.


У верх пішли і інші європейські валюти.Польський Злотий подорожчає 18 травня до 6 гривень на 63 копійок, тобто на 11 копійок в порівнянні з попереднім днем. Румунська лея теж зросте в ціні, її курс буде на рівні 6 гривень та 23 копійок.

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Американський Долар продовжує стояти на місці. Його курс у середу буде становити 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 18 травня 2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,5764
AZN1Азербайджанський манат17,2341
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,7717
KRW100Вона2,2955
HKD1Гонконгівський долар3,7269
DKK1Данська крона4,1447
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,842
EGP1Єгипетський фунт1,602
JPY10Єна2,2625
PLN1Злотий6,6396
INR10Індійська рупія3,7768
CAD1Канадський долар22,8171
HRK1Куна4,0996
MXN1Мексиканське песо1,4651
MDL1Молдовський лей1,5383
ILS1Новий ізраїльський шекель8,7128
NZD1Новозеландський долар18,6354
NOK1Норвезька крона3,0318
ZAR1Ренд1,8285
RUB10Російський рубль4,4918
RON1Румунський лей6,2336
IDR1000Рупія1,9973
SGD1Сінгапурський долар21,1425
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,2262
KZT100Теньге6,7383
TRY1Турецька ліра1,8619
HUF100Форинт7,9849
GBP1Фунт стерлінгів36,5262
CZK1Чеська крона1,2485
SEK1Шведська крона2,959
CHF1Швейцарський франк29,4834
CNY1Юань Женьміньбі4,3504

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17.05.2022
1 хвилина на прочитання
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