Названы знаки зодиака, с которыми не следует иметь ничего серьезного

Неумение сдержаться и отказ признавать какие-либо ограничения присущи только трем знакам зодиака. Их легкомысленная и импульсивная натура очень легко поддается крайним эмоциям. Увлекшись какой-то идеей они просто не в состоянии остановиться, проанализировать свои действия и взять за них ответственность.





Речь идет о знаках, магическим образом связанных со стихией огня – Овен, Лев и Стрелец. От них действительно частенько бросает в жар, их слова обжигают как настоящее пламя, а поведение поражает своей спонтанностью.

Овен

Представители этого знака никогда не анализируют и не оценивают заранее свои желания. Если Овну чего-то захотелось – он пойдет на все. Его не остановят ни просьбы, ни даже возможные жертвы его поступков. «Идти по головам» точно в стиле этих амбициозных персонажей.

Однако у этого недостатка Овнов есть и положительная сторона. Они прирожденные карьеристы. Достигать успехов в деловой сфере уроженцам знака удается чрезвычайно легко. Правда, на своем «звездном пути» они могут искалечить не одну судьбу.

Лев

Спонтанность для Львов – второе имя. Принимать обдуманные решения? Строить планы не будущее? Нет, о таком они и не слышали. Резкие жизненные повороты для Львов не в новинку.

Просто следуя импульсу представитель знака чувствует себя значительно увереннее, чем после глубокого анализа ситуации. Поэтому и положиться на такого человека крайне трудно.

Стрелец

Стрельцы, кроме своей непредсказуемости, обладают еще одной сомнительной чертой. Проявляется она преимущественно в личных отношениях, часто становясь причиной ссоры. Речь идет о легкомыслии Стрельцов, которое к тому же окрашивается взрывным неудержимым характером.

Представитель знака может легко пойти по интрижку вне отношений. А когда в нем усомнится его вторая половинка, еще и выступит с гневной и эмоциональной речью.