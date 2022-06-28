Неужели еще год: астролог рассказал, когда закончится война в Украине

Полномасштабная война, которую начала россия в Украине, может длиться даже не один, а целых два года. В конце декабря 2022 года украинские войска смогут вплотную подойти к границам так называемых ДНР и ЛНР. Однако ключевые вопросы о судьбе временно оккупированных территорий, в том числе и Крыма, Украине придется решать уже в 2023 году.





Такой прогноз касательно предстоящих событий в войне дал известный украинский астролог Дмитрий Уранус. Он считает, что 2023 год станет для нашей страны решающим. Именно от того, как в это время станут действовать украинские власти в отношении ОРДЛО и Крыма, будет зависеть вероятное повторение войны уже в ближайшее десятилетие.

Уранус подчеркнул: и 2022, и 2023 годы для нашей страны крайне опасны. Всё это время будет продолжаться жесткое военное и политическое противостояние с врагом. Однако нам нужно окончательно разгромить россиян, показать им свою силы духа и военную мощь. Иначе уже в 2031 или 2032 году нас ждет еще одна война с северным соседом. Причем она будет в разы страшнее того ужаса, через который украинцы вынуждены проходить сейчас.

Астролог также отметил, что прекращать ракетные атаки враг не будет. Поэтому украинцам, выехавшим из Харькова, Киева и других опасных регионов, возвращаться домой пока не стоит. Россияне, вероятнее всего, сделают небольшую паузу после массированных обстрелов 25 и 26 июня. Однако эта пауза не должна притупить бдительность украинцев, ведь расслабляться еще слишком рано.

Напомним, ранее Дмитрий Уранус уже предрек, каким образом Украина решит Крымский вопрос. Астролог убежден, что в отличие от Донбасса, который вернут в состав Украины воины ВСУ, Крым удастся отобрать у врага без единой капли крови. Все решится дипломатическим путем, за столом переговоров.