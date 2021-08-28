Украинцам следует готовиться к пенсии с сорокалетия

Солидарная пенсионная система, учитывая огромные темпы старения нации, с каждым годом становится все больше похожей на финансовую пирамиду. И если сейчас работающее население еще в состоянии обеспечить пожилых людей регулярными выплатами, то уже совсем скоро на плечи одного гражданина ляжет ответственность за благополучие сразу нескольких пенсионеров. Именно поэтому министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что о собственных доходах в старости украинцам следует задуматься уже в сорок лет, а возможно и раньше.





Именно такую точку зрения чиновник высказал на своей официальной странице в Facebook: «Нам нужно в конце концов признать факт старения нации и отбросить дешевый популизм. Увеличение количества граждан пенсионного возраста в стране делает солидарную систему не слишком функциональной. Поэтому необходимо существование альтернативного подхода к пенсионным сбережениям».

Также недавно в своем интервью министр отметил, что гражданам 40-летнего возраста вообще не стоит рассчитывать на пенсию, если у них нет сэкономленных средств в негосударственном пенсионном фонде.

Марченко уже неоднократно высказывал свою приверженность накопительной пенсионной системе. Ведь она будет приносить хороший доход вкладчикам. Отчисления, осуществляемые ежемесячно из зарплаты гражданина, будут аккумулироваться на личном счете. А когда украинец достигнет пенсионного возраста, будет получать в виде пенсии все свои отчисления, а также инвестиционный доход.

В начале накопительную пенсию граждане будут получать вместе с солидарной. Но по мере старения нации солидарная пенсия будет все уменьшаться. Поэтому первоочередной задачей Минфина является создание абсолютно для всех граждан возможности делать отчисления на будущую пенсию.

Сейчас планируется, что фиксированный взнос на персональный пенсионный счет по новой системе составит 2%. Из них 1% – единый социальный взнос, а еще 1% – выплаты в накопительный пенсионный фонд из государственного бюджета. Для молодых вкладчиков собираются даже создать специальную поощрительную систему, по которой дополнительный взнос в фонд из личных средств будет удваиваться государством.