Повысят пенсии в пять раз: украинцам назвали сроки

Чиновники предусмотрели программу из пяти этапов для увеличения выплат пенсий в следующем, 2022 года.





Мартовская индексация 2022 будет самой масштабной. Она будет охватывать около десяти миллионов граждан – уточнила председатель Минсоцполитики Марина Лазебная.

На началу 2020 года, людей, получающих низкие пенсионные выплаты, а это меньше 2 тыс. гривен, было 4 млн. Сейчас чиновники подняли пенсионные выплаты выше для 2,3 человек и ожидается, что посередине 2022 года, пенсии для всех пенсионеров составят более 2-х тыс. грн, – отметили в минсоцполитики.

Марина Лазебная отмечает, что для правительства важным стоит вопрос относительно увеличения минимальных пенсионных выплат. Поэтому, он придумал повышение пенсионных выплат возрастным пенсионерам поэтапно.

В прошлом году были увеличены пенсионные выплаты тем лицам, которым является 80 лет. В этом году, в середине осени, увеличение пенсионной выплаты получат уже 75-летние граждане. В следующем, 2022, увеличение коснется и 70-летних пенсионеры.

Также с 1 января 2022 года, на несколько увеличены выплаты могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями и чернобыльцы. Начиная с первого марта будет проводиться индексация выплат для 10 млн граждан, и индексация компенсационных выплат для пенсионеров старше 75-ть.

С 1 июля следует ожидать увеличения максимальных и минимальных пенсионных выплат в связи с увеличением прожиточного минимума. Также, 1 декабря запланировано следующее повышение выплат, которое связано с увеличением прожиточного минимума.

Начиная с первого октября будут перечислять минимальные пенсионные выплаты по возрасту в связи с планируемым увеличением минимальной заработной платы.

Также, речь идет и об увеличении пенсий пенсионерам, которым исполнилось 70 лет. Однако, конкретная дата пока еще не известна.

Отметим, что с введением новых правил получения выплат у пенсионеров будет возникать проблема в передвижении в ближайшее банка.

Любые изменения для пенсионеров окажутся неприемлемыми в силу их возраста – отмечает эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский. Он считает, что чиновники должны заботиться граждан старшего возраста и выдавать им пенсии на руки, ничего не меняя.