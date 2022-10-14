Ким працюють та скільки заробляють українські біженці в Польщі, Чехії та Румунії: результати дослідження
Через родинні зв’язки та більш високу зарплатню фаворитом українців залишається Польща.
Більшість українців, які за час війни виїхали до Польщі, Румунії та Чехії, вже встигли працевлаштуватися на новому місці або ж збираються знайти роботу найближчим часом. Які вакансії пропонують українським біженцям та скільки платять?
Згідно з даними дослідження Міграційної платформи EWL, найбільше наших співгромадян перебралося до Польщі. У багатьох українців в цій країні є родичі, та й ментально поляки нам набагато ближчі, ніж мешканці інших європейських держав. Не кажучи вже про те, що саме Польща до війни була найпопулярнішим напрямком для виїзду на заробітки.
За офіційною інформацією в Польщі зараз перебуває близько 1,36 млн українців. З них понад 430 тис. вже знайшли роботу. Більшість наших співвітчизників зайняті у переробній та харчовій промисловості, галузі логістики, автомобілебудування, електроніки, а також у сфері надання послуг. Платять за таку роботу від 19,5 до 39 тис. грн (500-1000 євро). Загалом же серед українських біженців у Польші бажає працювати або вже працює 63%.
Дещо нижчий цей відсоток у Чехії. Лише 52% українських біженців, які зараз перебувають у цій країні, мають роботу або принаймні збираються зайнятися її пошуком. Серед 400 тис. біженців з України, яких прийняли у Чехії, 101 тис. вже працює. В більшості випадків це робота в галузі машинобудування та на підприємствах, що займаються виробництвом автомобілів.
Тим часом з числа українців, що осіли у Румунії, працюють або хочуть знайти роботу менше третини. Станом на сьогодні офіційно працевлаштовані в цій країні лише 2 тис. біженців з України. Більшість наших співвітчизників зайняті у автомобільній галузі і заробляють від 14,5 до 18 тис. грн (400-500 євро).
Загалом же кількість працездатних українців, що виїхали за кордон під час війни, за підрахунками Міжнародної організації праці складає 2,75 млн. осіб.
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