Ким працюють та скільки заробляють українські біженці в Польщі, Чехії та Румунії: результати дослідження

Більшість українців, які за час війни виїхали до Польщі, Румунії та Чехії, вже встигли працевлаштуватися на новому місці або ж збираються знайти роботу найближчим часом. Які вакансії пропонують українським біженцям та скільки платять?

Згідно з даними дослідження Міграційної платформи EWL, найбільше наших співгромадян перебралося до Польщі. У багатьох українців в цій країні є родичі, та й ментально поляки нам набагато ближчі, ніж мешканці інших європейських держав. Не кажучи вже про те, що саме Польща до війни була найпопулярнішим напрямком для виїзду на заробітки.

За офіційною інформацією в Польщі зараз перебуває близько 1,36 млн українців. З них понад 430 тис. вже знайшли роботу. Більшість наших співвітчизників зайняті у переробній та харчовій промисловості, галузі логістики, автомобілебудування, електроніки, а також у сфері надання послуг. Платять за таку роботу від 19,5 до 39 тис. грн (500-1000 євро). Загалом же серед українських біженців у Польші бажає працювати або вже працює 63%.

Дещо нижчий цей відсоток у Чехії. Лише 52% українських біженців, які зараз перебувають у цій країні, мають роботу або принаймні збираються зайнятися її пошуком. Серед 400 тис. біженців з України, яких прийняли у Чехії, 101 тис. вже працює. В більшості випадків це робота в галузі машинобудування та на підприємствах, що займаються виробництвом автомобілів.

Тим часом з числа українців, що осіли у Румунії, працюють або хочуть знайти роботу менше третини. Станом на сьогодні офіційно працевлаштовані в цій країні лише 2 тис. біженців з України. Більшість наших співвітчизників зайняті у автомобільній галузі і заробляють від 14,5 до 18 тис. грн (400-500 євро).

Загалом же кількість працездатних українців, що виїхали за кордон під час війни, за підрахунками Міжнародної організації праці складає 2,75 млн. осіб.