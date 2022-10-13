Октябрь покажет трем знакам Зодиака, что такое денежное везение

В октябре сразу три знака Зодиака будут притягивать к себе деньги, как магнит. Некоторым будет просто везти. Остальные получат вполне заслуженное вознаграждение за плодотворный труд. Третьи наконец-то поймут в каком направлении им нужно двигаться и будут шокированы из тех результатов, которые они начнут наблюдать.

Телец

На работе сейчас не всё просто. Вы истощаетесь, делаете кучу дел, но все это будет оценено. Еще немного терпения и вы увидите, как хорошо складывается ситуация, и насколько в правильном направлении вы двигаетесь. Финансов станет гораздо больше. Приумножить доходы вам поможет Юпитер. Меркурий в свою очередь подтолкнет вас к правильным людям. Вы существенно расширите круг деловых контактов. Со многими начнете плодотворное и продуктивное сотрудничество.

Львы

Месяц будет тяжелым и моментами даже очень, но вы достойно справитесь со всеми трудностями. Более того, получите прибыль на которую даже не могли надеяться. В этом вам поможет харизма, умение общаться и находить выход из многих ситуаций. Не останавливайтесь, работайте в том же направлении, в котором работаете сейчас. Не нервничайте, когда что-то идет не так. В вашем случае рост возможен через кризиса, поэтому после каждого тяжелого периода ждите немалый подъем.

Весы

Октябрь будет удивительным месяцем для представителей этого знака. Особенно будет везти тем, кто креативный и творческий. К ним фортуна обернется на все 100%. Вам удастся реализовать множество ваших старых задумок и проектов. Они будут успешно разиваться и все о чем вы будете думать, это почему не попробовали этого раньше. Октябрь очень хорошо улучшит ваше материальное положение. Вы сможете наконец-то спланировать покупку, о которой мечтали очень давно. Конечно, покупать ее еще не время, но мечта постепенно превращается в план действий, который исполнить очень даже по силам.