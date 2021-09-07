Українці по новому платитимуть податок на квартири та будинки

В Україні незабаром зміниться спосіб адміністрування податку на нерухомість. Повний контроль над цим процесом збираються передати місцевим органам влади. Ініціатором нововведення стала політична сила монобільшості – партія «Слуга народу».





Власне така система податкового адміністрування вже була запущена в якості пілотного проекту в кількох областях України. Зокрема зміни торкнулися Івано-Франківської, Чернігівської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Внаслідок налагодження податкових відносин між платниками податків та владою на місцях, у цих регіонах було помічено суттєве збільшення надходжень.

Головною метою зміни механізму податкового адміністрування у ДПСУ вважають створення так званого паспорту кожної окремої територіальної громади. У цьому паспорті будуть міститися усі дані про регіон, в тому числі детальна інформація про місцеві об’єкти оподаткування. З певної точки зору таку зміну звичної системи оподаткування можна вважати черговим кроком до децентралізації.

Для українців переведення оподаткування на місцевий рівень жодним чином не ускладнить процедуру сплати податку. Навпаки, після реалізації такої ініціативи можна очікувати лише покращення рівня сервісу у місцевих податкових органах.

Нагадаємо, що суть податку на нерухомість полягає щорічному стягненні певної платні за так звані «зайві метри» особистого помешкання. Зокрема платити даний вид податку потрібно громадянам, які володіють квартирою площею понад 60 кв. м, чи будинком метражем більш як 120 «квадратів». Якщо ж українець володіє кількома об’єктами нерухомості, у сумі їх метраж не повинен перевищувати 180 кв.м.

Ставка податку на нерухомість встановлюється місцевими органами влади, та не повинна перевищувати 1,5% від мінімальної зарплатні. Наприклад у столиці актуальна ставка складає 1% від мінімалки, що відповідає 47,2 грн за 1 зайвий метр житла. Поза сплатою ставки за кожен понаднормовий метр, існує ще й річний збір на суму 25 тис. грн. Однак такий вид податкового стягнення застосовується лише до громадян, що володіють квартирою понад 300 кв.м, або будинком, просторішим за 500 «квадратів».