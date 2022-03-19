Українцям назвали високооплачувані професії під час війни

Війна докорінно змінила український ринок праці. Понад 3 мільйона громадян покинули свої робочі місця та виїхали за кордон. Окрім того чимало підприємств, не витримавши випробування війною, закрилися та звільнили увесь свій персонал. Натомість ринок онлайн-роботи, що в перші дні війни також страждав від критичної нестачі замовників та виконавців, відновився дуже швидко.





Наразі активність на найбільшій українській біржі фрілансу Freelancehunt становить близько 50% від довоєнних показників. І не дивно, адже для дистанційної роботи більшості спеціалістів необхідний лише ноутбук чи планшет, та стабільний доступ у інтернет. Що ж пропонує сьогодні український ринок фрілансу? Які онлайн-професії дають змогу непогано заробляти навіть під-час війни?

Які професії зараз актуальні на фрілансі?

Пори зменшення кількості замовлень у перший тиждень війни майже на 90%, наразі 74% завсідників фріланс-бірж повернулися до роботи. Окрім того на майданчику з’являеться чимало нових користувачі, які швидко зрозуміли, що дистанційна робота дає можливість заробити навіть у такі складні для країни часи.

Найбільшою популярністю зараз користуються фрілансери, що спеціалізуються на перекладі, дизайні, або ж професійно займаються обробкою даних. Зберігається стабільний попит і на програмістів різних напрямків, особливо розробників мобільних додатків.

Натомість на популярному фріланс-порталі Freelancehunt помітили,що потреба у рекламниках, які спеціалізуються на просуванні в соцмережах, зараз практично відсутня.

Варто зазначити, що на тлі війкового конфлікту із Росією з українських онлайн-бірж зникла більшість російських замовників. А навіть якщо хтось із них залишився, українці принципово не беруться за проекти, що мають стосунок до країни-окупанта.

У зв’язку з цим українські фрілансери почали відкривати для себе зарубіжні ринки онлайн-роботи, наприклад Fiverr чи UpWork. Щоправда для роботи на міжнародних біржах необхідно володіти англійською мовою хоча б на базовому рівні. Але й заробіток там значно вищий, аніж на вітчизняних фріланс-майданчиках.

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