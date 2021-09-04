Одному из знаков зодиака придут деньги, но за ними скрывается подвох

Вот и началась осень – нелегкий период во всех отношениях. Именно осенью труднее всего настроиться на работу после периода отпусков. Однако именно сейчас самый удачный момент для новых проектов, идей и стартапов. Поэтому самое время узнать, что предсказали вам звезды: упорную работу даже в выходной день, или расслабленное воскресенье с теплыми воспоминаниями о летнем отдыхе.





Овен

Сегодня вы можете заниматься чем только пожелаете. Работа отдых, занятия спортом – все будет приносить удовольствие и невероятные результаты.

Телец

В воскресенье вы можете оказаться в необычном месте, которое привнесет каплю новизны в вашу размеренную жизнь. Это может быть интересна поездка, или же встреча с неординарной личностью, которая вас заворожит.

Близнецы

Этот выходной для вас пройдет очень познавательно. Желание учиться и приобретать новые навыки будет просто непреодолимым.

Рак

Отдохнуть от работы вряд ли удастся. Однако вы же любите управлять и распоряжаться. Сегодня будет прекрасная возможность продемонстрировать свой командный голос.

Лев

Львов ждет щедрый финансовый подарок. Однако не верьте в искренность такого презента. От вас точно хотят получить что-то взамен, и это «что-то» совершенно не вписывается в ваш моральный кодекс.

Дева

Работа, конечно, не убежит. Но вы не сможете забыть о должностных обязательствах даже в воскресенье. Что ж, вам можно пожелать только успехов и продуктивности!

Весы

Счастливый день в кругу родных и близких – вот каким будет ваше воскресенье. Наслаждайтесь семейным теплом и ни о чем не беспокойтесь.

Скорпион

Скорпионов попытаются заставить выйти на работу. Но соглашаться не стоит. Достойного вознаграждения за усилия вы не дождетесь. Поэтому лучше отдохните.

Стрелец

Попробуйте себя в роли учителя, или идейного вдохновителя. Сегодня у вас точно получится проявить все свои лучшие качества, передавая преемникам ценные знания и навыки.

Козерог

Козерогов ожидают нападки, от которых придется защищаться. Но вы же привыкли отстаивать свое мнение. Будьте уверены в собственной правоте и не «прогибайтесь» под желания других.

Водолей

Водолеям астрологи рекомендуют четко следовать своим моральным принципам, даже если вас будут преодолевать сомнения. Только так удастся не наделать ошибок и провести день в полной гармонии с собой.

Рыбы

Сегодня все цели и планы будут реализовываться чрезвычайно легко. Удача будет сопровождать вас на каждом шагу. Особенно хорошей идеей станет небольшое путешествие.