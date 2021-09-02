Українці почали отримувати штрафи за несплату податку на квартири та будинки

Для тих, хто володіє нерухомістю і не заплатив податок будуть нараховуватись штрафи. Розміри залежать від того, наскільки був затриманим платіж. Це стосується власників квартир площа яких більше 60 кв.м., а також будинків – від 120 квадратних метрів.





Якщо власник затримає платіж на 30 днів, повинен буде сплатити штраф у розмірі 10%, якщо затримка становитиме більш ніж 30 днів – 20%. Про це йдеться у статті 266 ПК України.

Відмітимо той факт, що податок становить 1,5% від мінімальної зарплатні за минулий рік. Проте, керівництво місцевої влади має право, як на зменшення норми площі, з якої повинен вийматися податок, так і на зменшення самого податку.

До прикладу, з квартири площа якої становить 100 кв.м за нормативом всього потрібно буде заплатити за 40 квадратних метрів, а це 2,8 тисяч грн. Сплачувати повинні тільки ті, хто отримував квитанції, які були надіслані до 1 липня. Після цього кожен власник мав два місяці до 1 вересня для того, щоб оплатити. Якщо він цього ще не зробив, то тепер оплата можлива тільки з сплатою штрафу.

До речі, для тих хто немає змоги оплатити, може звернутися в податкову службу за місцем реєстрації, для того щоб отримати відтермінування.