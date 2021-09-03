Деньги в опасности: ряд крупных банков может закрыться уже в ближайшее время

Лишение лицензии известного украинского банка «Земельный капитал» заставило многих украинских вкладчиков задуматься о безопасности своих средств. Поэтому со дня прекращения деятельности указанного банка, разговоры о так называемом «банкопаде», тенденции к закрытию финучреждений, не утихают. Что же будет дальше с финансовым рынком Украины, и стоит ли гражданам беспокоиться о своих сбережениях?





По мнению эксперта в области финансов, и по совместительству председателя правления «Юнекс Банка», Ивана Свитека массовое закрытие финансовых учреждений нам пока не грозит. Существует вероятность, что в этом году рынок таки покинут несколько отечественных банков. Однако это будет не скандальное банкротство, а тихая-мирная сдача лицензии без глобальных последствий для вкладчиков.

«Я бы не назвал закрытие нескольких банков словом« тенденция ». То, что с рынка уйдут два-три игрока – вполне нормально. В этом бизнесе существует очень большая конкуренция. Нужно постоянно двигаться вперед и развиваться, чтобы не потерять своих позиций. Поэтому нет ничего удивительного в том, что слабые банки не выдерживают такого темпа», – отметил эксперт.

Но не всегда поводом к закрытию финучреждений становится жесткая конкуренция на рынке. В последнее время все чаще банки теряют право продолжать свою деятельность из-за потери интереса инвесторов. Банковское дело – это очень сложный бизнес, постоянно нуждающийся в ресурсах, внимании, контроле и соблюдении бизнес-модели. К тому же требования НБУ к банкам с каждым днем становятся все жестче. Из-за этого большое количество инвесторов просто не решается вкладывать свои средства в такой «ненадежный» бизнес.

Резюмируя, Иван Свитек подчеркнул, что даже в случае закрытия нескольких финансовых учреждений, украинцам не угрожает массовая потеря депозитов. Ведь Фонд гарантирования вкладов может обезопасить клиентов украинских банков от проблем с возвратом средств. К тому же во властных кругах уже обсуждается намерение увеличить гарантированную сумму Фонда едва ли не втрое.