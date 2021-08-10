Тарифи підуть в гору вже за місяць: у скільки українцям обійдеться комуналка

З огляду на високу вартість «блакитного палива» на європейському ринку, в Україні вже за місяць може різко здорожчати опалення та гаряча вода. Тож напередодні опалювального сезону комунальникам навряд буде чим порадувати українців.





Кого торкнеться підвищення тарифів?

Здорожчання енергоресурсу вплине перш за все на витрати українців, що опалюють свої квартири виключно газом. Щоправда, більша частина газових компаній ще навесні автоматично перевели своїх клієнтів на річний тарифний план. Тож для таких споживачів фіксована ціна, в залежності від постачальника, складатиме 7,9-13,5 грн за куб. м.

Однак існує й категорія українців, які з тих чи інших причин змінили газову компанію ще минулої осені. Для них термін дії річного договору незабаром спливе. Відповідно оновлена ціна ресурсу може виявитися набагато вищою.

Та найбільший «головний біль» принесе зміна тарифів громадянам, що користуються не лише централізованим газовим опаленням, але й гарячою водою. Для них вартість послуг встановлюватиме місцева влада, тож ціна може зрости щонайменше на 15%, а у деяких регіонах і на всі 70%.

Чому дорожчає опалення і гаряча вода?

Ще з травня поточного року місцеві теплокомуненерго почали купувати у “Нафтогазу” ресурс за значно більшою ціною – близько 10 тис. грн за тисячу «кубів». Звісно така гуртова ціна на газ рано чи пізно позначиться й на вартості послуг для населення.

До того ж розрахунок тепловиків із «Нафтогазом» здійснюється авансом. А от гроші з населення за послуги газові компанії можуть отримати лише після їх надання. Розраховуватися за «блакитне паливо» заздалегідь комунальникам доводиться за власний кошт. Таких величезних грошових резервів у місцевих газовиків немає, тому і доводиться підвищувати тарифи.

Чи можливо знизити ціну опалення й гарячої води?

Зменшити вартість газу зусиллями Кабміну, як це було торік, коли міністри встановили граничну вартість ресурсу для населення на рівні 6,99 грн, на жаль не вдасться. Адже повноваження щодо формування тарифів у зв’язку із децентралізацією було передано місцевим органам влади.

Однак наразі теплокомуненерго просять дозволу урядовців закуповувати для потреб населення вітчизняний газ за ціною 4 тис. грн за тисячу кубометрів. Таким чином вийде не лише знизити ціну опалення, а ще й забезпечити майже стовідсоткову оплату комунальних рахунків населенням.