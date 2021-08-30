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Астрологи назвали два знака зодиака, которым не позавидуешь в сентябре

Кому звезды приготовили череду испытаний и конфликтов?

31.08.2021
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Сентябрь – довольно сложный месяц. Ведь именно в этот период нужно перестроить свой график, подготовиться к началу нового делового года и осознать, что отпуск уже позади и пора приступать к работе.


Однако, по мнению астрологов, самым тяжелым первый месяц осени станет лишь для двух знаков зодиака. Для Раков и Козерогов этот адаптационный период окажеться просто невыносимым. Их будут преследовать проблемы, а жизнь превратится в череду испытаний и ситуаций, требующих сложного морального выбора.

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Рак

Для уроженцев этого знака осень вообще считается не лучшим периодом. Но в сентябре вы станете просто ходячей неприятностью. Больше всего трудностей возникнет в процессе общения, причем как с семьей, так и с коллегами на работе.

О том, что Ракам присуща замкнутость, знает наверное каждый. Однако в сентябре вы постоянно будете наступать на грабли собственного неумения найти общий язык с людьми. Выразить свои чувства и эмоции окажеться очень непросто. К тому же постоянно будет казаться, что вас все отталкивают.

Но выход есть. Нужно только сделать над собой усилие и проявить инициативу. Как только вы пойдете навстречу окружающим, сразу же получите созвучный ответ. Это золотой закон общения: взамен на свою искренность и доброту, всегда получаете в ответ то же самое.

Козерог

Представителей этого знака в сентябре ожидает немало конфликтных ситуаций, которым просто не видно будет конца-края. Напряжение возростет. Как дома, так и на работе вас все будут пытаться вывести из равновесия, оскорбить, раскритиковать.

Наиболее сложной окажется вторая половина месяца, а именно период с 17 по 30 сентября. Ваша обида на всех вокруг достигнет своего пика. Но вопреки невзгодам, сильный дух, присущий Козерогам с рождения, позволит выйти из сложного периода почти без потерь. А на работе, в благодарность за «страдания», вы получите большое денежное вознаграждение.

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31.08.2021
1 хвилина на прочитання

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