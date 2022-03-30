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Німеччина вперше назвала суму заблокованих грошей росіян

30.03.2022
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Влада Німеччини заморозила понад 95 мільйонів євро на рахунках компаній та приватних осіб із Росії у ФРН. Про це повідомляє телеканал ARD із посиланням на Мінфін.


Уточнюється, що таким чином уряд уперше оприлюднив дані про суму заблокованих у Німеччині грошей у зв’язку із санкціями проти Росії. Загалом за даними на 21 березня банки заморозили 95 514 306 євро. Власники не можуть отримати доступ до своїх коштів, у тому числі здійснювати перекази та знімати гроші.

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За даними телеканалу, уряд Франції повідомляє про блокування суми 850 мільйонів євро. З них 150 мільйонів заблоковано на рахунках, решта суми — конфісковані яхти та нерухомість.

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30.03.2022
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