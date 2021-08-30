Які смартфони в 2021 році мають найбільшу оперативну пам’ять

Оперативна пам’ять – важлива характеристика смартфона, безпосередньо впливає на його продуктивність. Незважаючи на те, що для комфортної роботи гаджети досить і 6 гігабайт ОЗП, чим її більше – тим краще. Саме тому ми вирішили розповісти нашим читачам про три найкращих телефони 2021 року зі колосальним об’ємом оперативної пам’яті.





№3 – Samsung Galaxy S21 Ultra

У топової конфігурації у S21 Ultra є аж 12 гігів оперативки. Доповнюються вони флагманськими процесорами Exynos 2100 або Snapdragon 888 в залежності від регіону продажу. Зображення виводиться на 6.8-дюймовий дисплей з 2К роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц. Класна за якістю картинка доповнюється стереозвуком, а також ємною батареєю на 5000 мАг, яка спокійно проживає півтора-два дня в автономному режимі.



№2 – Sony Xperia 1 III

Японський флагман оснащується 4К дисплеєм діагоналлю 6.5 дюймів і роздільною здатністю 4К. Частота оновлення OLED панелі при цьому становить 120 Гц, а за продуктивність відповідає зв’язка Snapdragon 888 і 12 ГБ. До інших фішок моделі варто віднести наявність мініджека і слота під карту пам’яті – компонентів, які не зустрінеш в преміум-телефонах інших брендів.

Також у гаджета впізнаваний дизайн з відступами зверху і знизу спереду замість вирізів і прямокутний корпус. Фотоможливості представлені квадрокамерою 12 + 12 + 12 + 0.3 МП, а за автономність відповідає АКБ ємністю 4500 мАг з підтримкою 30-ватної зарядки.



№1 – ASUS ROG Phone 5s Pro

Переможцем топу стає новинка для геймерів з 18 гігами оперативної пам’яті на борту. Як процесор використовується новітній Snapdragon 888+ з розігнаним графічним ядром, а картинка виводиться на 6.78-дюймовий AMOLED дисплей з частотою оновлення 144 Гц і підтримкою HDR10 +. Також на заднику апарату є додатковий PMOLED-екран. Серед інших особливостей пристрою: чотири мікрофони з шумоприглушенням, лінійні фронтальні динаміки і сенсорні тригери.