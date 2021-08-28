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Якщо стосунки, то тільки з ним: названо ідеальні знаки зодіаку для створення сім’ї

П’ять найщасливіших пар по версії астрологів.

29.08.2021
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Знайти партнера для створення сім’ї непросто. Адже усі люди різні. Не кожен зможе зрозуміти, прийняти й полюбити вас з усіма особливостями та недоліками. Однак астрологи переконані – ідеальні пари існують. А якщо підходити до вибору супутника життя враховуючи сумісність знаків зодіаку, вже зовсім скоро ви підете під вінець.


Терези і Скорпіон

У представників цих знаків кохання зазвичай зароджується із щирої дружби. Терези та Скорпіони мають багато спільних рис: вони дуже компанійські, люблять бути на видноті та завжди переймаються проблемами інших. Вони знають, як зробити щасливими людей навкруги, та в першу чергу одне одного.

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Водолій і Близнюки

Глибина стосунків цих двох знаків видається просто недосяжною. Водолій зі своїми законами логіки та спонтанні Близнюки сильно відрізняються одне від одного за характером. Однак це і є секретом їх неземної тяги одне до одного.

Тілець і Діва

Уродженці знаків Тільця та Дів, як і попередня пара, не надто схожі між собою. Та все ж є у них і спільні риси: обоє не люблять змін та просто ненавидять сюрпризи. Прихильники стабільності, ці два знаки чудово уживаються разом, утворюючи справді ідеальну пару.

Рак і Риби

Чуттєві та емоційні, представники цих двох знаків можливо й не схожі на ідеальну пару. Однак готові на все заради коханої людини, вони прикладають максимум зусиль для щастя одне одного.

Стрілець і Овен

Авантюрні Стрільці чудово себе почувають у стосунках із відчайдушними та сміливими Овенами. Ці шукачі нових вражень і пригод ідеально доповнюють одне одного. Пристрасть, щирість почуттів і відвертість обох знаків робить стосунки ще більш глибокими. Овен та Стрілець саме та пара, яка пройде разом вогонь, воду та усі можливі життєві негаразди.

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29.08.2021
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