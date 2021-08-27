Брак не продержится и года: каким знакам зодиака не судьба быть вместе
Наименее перспективные пары с точки зрения астрологов.
Создать гармоничную пару дано не всем. Некоторые люди настолько отличаются друг от друга по характеру и жизненным ценностям, что им проще быть порознь. Они не могут найти в себе сил выдерживать неприемлемые черты партнера, даже несмотря на взаимные чувства. А со временем различия между ними лишь усиливаются и приносят обоим еще больше боли.
Астрологи определили перечень зодиакальных пар, которые просто не в состоянии понять и принять друг друга. Их отношения почти наверняка завершатся разлукой.
Овен и Рак
Врожденная открытость и честность Овна может нанести глубокую рану чувственному Раку. Еще больше неприятностей в их отношения привносит импульсивное поведение Овна, которое Рак не понимает и не сможет принять.
Телец и Лев
Оба знака очень упрямы и абсолютно бескомпромиссны. Поэтому их отношения будут переполнены постоянными конфликтами, в которых ни один из пары не захочет пойти на уступки.
Близнецы и Дева
Спонтанные Близнецы являются полной противоположностью Девам, у которых всегда и все по плану. Именно это ключевое отличие обычно и становится на пути у их любви.
Рак и Весы
Раки – известные домоседы. В противовес им Весы чрезвычайно динамичны, они постоянно меняются и не терпят однообразия. Поэтому под одной крышей представителям этих двух знаков точно будет нелегко.
Лев и Скорпион
Как Львы, так и Скорпионы невероятно страстные в отношениях. Поэтому их огненный темперамент в паре усиливается в стократ. Он способен испепелять все вокруг, и в первую очередь их самих.
Дева и Рыбы
Стабильные Девы не подходят таким искателям приключений, как Рыбы. Они никогда не поймут и не примут ценностей друг друга.
Весы и Козерог
Свободолюбивые Весы постоянно меняются. Они не способны жить упорядоченно и спокойно. Тогда как Козероги привыкли всегда все держать под жестким контролем.
Скорпион и Близнецы
Преданные и чувствительные Скорпионы для своей второй половинки готовы на все. Но независимым Близнецам это совсем не нужно. Поэтому они нередко ранят своих уязвимых партнеров.
Стрелец и Дева
Стрельцы постоянно мечтают о путешествиях и не любят сидеть дома. Тогда как для Дев родной дом – самое комфортное место во всем мире.
Козерог и Стрелец
Козероги упорядочено и взвешенно подходят к принятию любых решений. В противоположность им импульсивные Стрельцы могут решиться на изменения в жизни не задумавшись даже на минуту.
Водолей и Телец
Творческие Водолеи никогда не сойдутся характерами с прагматичными Тельцами, которые всегда и все делают согласно собственному плану.
Рыбы и Овен
Чувственные Рыбы слишком близко к сердцу воспринимают каждое высказывание эмоционального и несдержанного Овна. Именно это обычно и становится поводом для окончания их отношений.
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