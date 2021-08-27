Брак не продержится и года: каким знакам зодиака не судьба быть вместе

Создать гармоничную пару дано не всем. Некоторые люди настолько отличаются друг от друга по характеру и жизненным ценностям, что им проще быть порознь. Они не могут найти в себе сил выдерживать неприемлемые черты партнера, даже несмотря на взаимные чувства. А со временем различия между ними лишь усиливаются и приносят обоим еще больше боли.





Астрологи определили перечень зодиакальных пар, которые просто не в состоянии понять и принять друг друга. Их отношения почти наверняка завершатся разлукой.

Овен и Рак

Врожденная открытость и честность Овна может нанести глубокую рану чувственному Раку. Еще больше неприятностей в их отношения привносит импульсивное поведение Овна, которое Рак не понимает и не сможет принять.

Телец и Лев

Оба знака очень упрямы и абсолютно бескомпромиссны. Поэтому их отношения будут переполнены постоянными конфликтами, в которых ни один из пары не захочет пойти на уступки.

Близнецы и Дева

Спонтанные Близнецы являются полной противоположностью Девам, у которых всегда и все по плану. Именно это ключевое отличие обычно и становится на пути у их любви.

Рак и Весы

Раки – известные домоседы. В противовес им Весы чрезвычайно динамичны, они постоянно меняются и не терпят однообразия. Поэтому под одной крышей представителям этих двух знаков точно будет нелегко.

Лев и Скорпион

Как Львы, так и Скорпионы невероятно страстные в отношениях. Поэтому их огненный темперамент в паре усиливается в стократ. Он способен испепелять все вокруг, и в первую очередь их самих.

Дева и Рыбы

Стабильные Девы не подходят таким искателям приключений, как Рыбы. Они никогда не поймут и не примут ценностей друг друга.

Весы и Козерог

Свободолюбивые Весы постоянно меняются. Они не способны жить упорядоченно и спокойно. Тогда как Козероги привыкли всегда все держать под жестким контролем.

Скорпион и Близнецы

Преданные и чувствительные Скорпионы для своей второй половинки готовы на все. Но независимым Близнецам это совсем не нужно. Поэтому они нередко ранят своих уязвимых партнеров.

Стрелец и Дева

Стрельцы постоянно мечтают о путешествиях и не любят сидеть дома. Тогда как для Дев родной дом – самое комфортное место во всем мире.

Козерог и Стрелец

Козероги упорядочено и взвешенно подходят к принятию любых решений. В противоположность им импульсивные Стрельцы могут решиться на изменения в жизни не задумавшись даже на минуту.

Водолей и Телец

Творческие Водолеи никогда не сойдутся характерами с прагматичными Тельцами, которые всегда и все делают согласно собственному плану.

Рыбы и Овен

Чувственные Рыбы слишком близко к сердцу воспринимают каждое высказывание эмоционального и несдержанного Овна. Именно это обычно и становится поводом для окончания их отношений.