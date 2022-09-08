Вище не буде: експерт озвучив максимальну ціну долара цієї осені

У вересні курс долара в Україні буде коливатися в межах 40-45 грн/$. Так вважає більшість вітчизняних фінансових експертів. При цьому на порозі осені деякі учасники ринку прогнозували курс на рівні 50 грн/$ чи навіть вище. Однак такий варіант виключений і на це є вагомі причини.





Провідний фінансовий аналітик компанії Esperio Олександр Болтян пояснив, чому українцям не варто боятися курсу у 50-100 грн/$. Спеціаліст зазначив, що такого різкого курсового стрибка не станеться хоча б через підвищення попиту на криптовалюту. Українці все частіше віддають перевагу електронним грошам як способу збереження заощаджень, оскільки їх набагато легше вивести за кордон. Натомість доларів та євро купують все менше.

Навіть якщо взяти до уваги українців, які не знаються на цифровій валюті, доларів та євро вони купують з кожним місяцем все менше. Адже в умовах війни доходи населення значно знизилися і багатьом вже просто ні з чим йти до обмінника.

Ще однією значною перепоною перед зростанням курсу долара за словами Болтяна є політика НБУ. Регулятор контролює ситуацію у банківській сфері і щосили намагається не допустити банкрутства жодної з українських фінустанов. Адже так званий «банкопад» може спричинити паніку. Тоді українці масово почнуть забирати свої вклади, що загрожує дестабілізацією всього фінансового сектору країни.

Загалом експерт заперечив можливість значного зростання курсу долара. А песимістичні настрої населення та деяких учасників ринку пояснив вспливом війни на економіку країни та слабку активність бізнесу. Як підприємці так і пересічні громадяни поводять себе стримано і намагаються не витрачати зайвого. Це не дає «розігнати» економіку та поставити на її на довоєнні рейки.

Але завдяки допомозі від міжнародних партнерів курс не полетить у прірву. У цьому фінансовий аналітик переконаний. Тому він радить українцям не кидатися до обмінників і не вкладати всі заощадження у валюту. Купити хліб все одно можна лише за гривні. Тож вкладати всі свої гроші в долари, євро чи криптовалюту – не дуже розсудливе рішення.