Hardnews

Названо ключові особливості Xiaomi Mi 11T Pro

23.08.2021
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Xiaomi Mi 11T Pro

Раніше вже стало відомо, що компанія Xiaomi представить свою нову флагманську лінійку 23 вересня. Тепер же в інтернеті з’явився відеоролик, на якому розповідається про всі ключові особливості і апаратну начинку топової моделі Xiaomi Mi 11T Pro.


За запевненням джерела, пристрій не буде претендувати на місце серед найбільш передових мобільників другого півріччя 2021. В якості апаратної основи встановлена ​​звичайна версія Snapdragon 888. Це суперечить колишній інформації стосовно встановлення чіпа MediaTek Dimensity. Втім, цілком можливо, що мова йде про стандартну модель Xiaomi Mi 11T.

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З інших особливостей відзначається акумулятор ємністю 5000 мАг, NFC і OLED екран з частотою оновлення 120 Гц, який вже фігурував в чутках раніше. Більше інформації зможемо дізнатися вже після анонса, який відбудеться в наступному місяці. Втім, до цього часу в мережі напевно з’явиться ще більше чуток і інсайдерської інформації.

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23.08.2021
1 хвилина на прочитання

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