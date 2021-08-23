Названо ключові особливості Xiaomi Mi 11T Pro

Раніше вже стало відомо, що компанія Xiaomi представить свою нову флагманську лінійку 23 вересня. Тепер же в інтернеті з’явився відеоролик, на якому розповідається про всі ключові особливості і апаратну начинку топової моделі Xiaomi Mi 11T Pro.





За запевненням джерела, пристрій не буде претендувати на місце серед найбільш передових мобільників другого півріччя 2021. В якості апаратної основи встановлена ​​звичайна версія Snapdragon 888. Це суперечить колишній інформації стосовно встановлення чіпа MediaTek Dimensity. Втім, цілком можливо, що мова йде про стандартну модель Xiaomi Mi 11T.

З інших особливостей відзначається акумулятор ємністю 5000 мАг, NFC і OLED екран з частотою оновлення 120 Гц, який вже фігурував в чутках раніше. Більше інформації зможемо дізнатися вже після анонса, який відбудеться в наступному місяці. Втім, до цього часу в мережі напевно з’явиться ще більше чуток і інсайдерської інформації.