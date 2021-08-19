Астрологи назвали знак зодиака, который до конца недели заработает солидную сумму

В пятницу, 20 августа, неожиданный доход получат Весы и Рыбы. Овнов ждет романтическое приключение. А вот Тельцы пошагают к перспективному будущему. Раки получат победу над конкурентами. Стрельцы же сегодня окажутся самыми везучими.





Овен

Любовь поглотит все ваши мысли. Работа отойдет на второй план, а все желания будут направлены только на вторую половинку.

Телец

Тельцы будут целенаправленно двигаться к карьерным успехам, тщательно выполняя свою работу. Сегодня вы начнете свой путь к повышению статуса и новой руководящей должности.

Близнецы

Вам хочется сделать невозможное, успеть все и даже чуть больше: сходить на свидание, подзаработать, провести время с друзьями. Не стоит разрываться на части, попробуйте лучше определить для себя приоритетные задачи на этот день.

Рак

На работе вы будете лидером и с легкостью обойдете всех конкурентов. А коллеги прислушаются к вам, пытаясь уловить каждое слово и каждую рекомендацию.

Лев

Пятница пройдет для Львов в планировании будущего. Возможно вы даже начнете продумывать новый проект. Ведь вдохновение будет просто бить через край.

Дева

Если вам предложат интересную и перспективную возможность, обязательно соглашайтесь. Ведь кто-то более быстрый может вас опередить. Поэтому хватайте этот шанс не раздумывая.

Весы

Неожиданный доход упадет прямо с неба. Возможно это будет давно забытый долг или проценты по бизнесу, от которого вы ничего не ждали. Однако сумма будет солидная.

Скорпион

Ваша душа хочет праздника. Так устройте его себе! Даже если нет повода. Жизнь прекрасна, и это уже достаточная причина для веселья.

Стрелец

Везение сегодня на вашей стороне, за что бы вы ни взялись. Попробуйте сыграть в лотерею, или вложить деньги в новый стартап. Деньги вернутся вам сторицей.

Козерог

Будьте осторожны. Есть риск нарваться на мошенников и лишиться своих сбережений. Однако внимательность поможет вам избежать опасностей.

Водолей

Отдых на лоне природы в шикарном отеле – такой будет ваша пятница. Ни о чем не думайте, просто наслаждайтесь.

Рыбы

Финансовый успех сегодня на вашей стороне. Есть шанс сделать очень выгодную инвестицию, которая неплохо обеспечит вас на всю оставшуюся жизнь.