Прихований геній: названо знаки зодіаку з найбільшим IQ

Розум вимірюється зовсім не кількістю прочитаних книжок. Мудрими та інтелектуально розвиненими особистостями вважають тих, хто знає, як правильно застосувати власні знання для досягнення обраної мети. Вони мають розвинені навички аналітичного мислення, вміють виходити переможцями навіть із найскладніших життєвих ситуацій.





Астрологи вирізняють п’ять знаків зодіаку, які найчастіше виграють на інтелектуальному полі. Вони не бояться проявляти свої здібності, досягаючи захмарних успіхів у кар’єрі.

Скорпіон

Свій розум представники вогняного знаку проявляють через здібність швидко сприймати нову інформацію і навчатися. До усього Стрільці ще й дуже тонко відчувають чужі почуття й емоції. Це допомагає їм аналізувати поведінку людей, а часом навіть маніпулювати ними у сласних цілях.

Терези

Терези володіють секретом справжньої життєвої мудрості. Вони обожнюють гармонію в усьому, тому на роботі найчастіше приймають компромісні рішення, щоб ні з ким не сваритися. За вміння зберігати здоровий баланс у колективі уродженців знаку часто обирають на керівні посади.

Козеріг

Козероги, на заздрість колегам, вміють працювати без поспіху, встигаючи при цьому геть усе. Вони обирають пріоритетні завдання та зосереджуються на результаті. Єдиним недоліком цих зодіакальних інтелектуалів є страх ризикнути та втратити відчуття контролю.

Лев

Народжені під сузір’ям Лева обожнюють ризикувати. Вони довіряють власній інтуїції, яка зазвичай і приводить їх до колосального успіху. А нестандартне мислення і сміливість лише допомагають у досягненні омріяних цілей.

Рак

Раки, як ніхто інший, вміють «тримати марку». Створивши собі імідж успішного та здібного працівника, вони прикладуть безліч зусиль, щоб йому відповідати. Щоправда, досягають свого уродженці цього знаку зазвичай з допомогою хитрощів. Та це не робить їх лицемірами. Просто гнучкий розум Раків здатен знаходити чимало оригінальних шляхів до мети, недоступних іншим.