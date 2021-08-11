Українців будуть штрафувати за “завеликі” витрати

Незабаром усі дорогі придбання українців почнуть строго контролювати. Відповідний закон вже активно розробляється Мінфіном. Контролери податкової служби перевірятимуть витрати громадян, порівнюючи їх із доходами. А за неспівпадіння сум каратимуть сплатою 18% податку від ціни придбаного предмету розкоші.





Як працюватиме новий закон?

Механізм дії непрямого методу податкового контролю пояснив Данило Гетьманцев, голова профільного комітету Верховної Ради. Зафіксувавши покупку громадянина, яка йому точно не по кишені, податківці попросять пояснити походження витрачених грошей. Якщо ж він не зможе розповісти, звідки взяв таку велику суму, буде змушений сплатити за своє придбання 18% податку на доходи фізосіб.

Чи можна уникнути штрафу?

Українці мають шанс уникнути штрафу від податкової. Для цього потрібно лише легалізувати доходи, про які не відомо державі, за програмою податкової амністії. Закон про амністію капіталів був прийнятий українським парламентом у липні поточного року, та пропонує особам, що мають неоподатковані активи, легалізувати їх за доволі вигідною ставкою.

Процедуру можна буде здійснити із 1 вересня поточного року до 1 вересня 2022 року, сплативши лише 5% податку замість звичних 18%. Усім, хто зареєстрував своє майно та зможе пред’явити документ про амністію капіталу, не доведеться пояснювати контролерам власні витрати. Відповідно від повторної сплати податку на дорогі покупки вони також будуть позбавлені.

Коли запровадять штрафи за дорогі покупки?

Очікувати втілення в життя системи контролю за витратами варто не раніше моменту завершення податкової амністії. А найімовірніше законопроект почне діяти аж у 2023 році. Адже урядовці хочуть дати громадянам шанс вчасно амністувати «тіньові доходи», підготувавшись таким чином до впровадження непрямого податкового контролю.

Щодо граничної суми витрат, які не підпадатимуть під моніторинг податкової, відомостей поки що немає. Скоріше за все Мінфін застосує граничне обмеження у сумі близько 50 тис. грн, а всі покупки, що перевищать дану квоту, ретельно досліджуватимуться контролерами податкової служби.