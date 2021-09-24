Переводять без відома: у кого ціна на газ може піднятись одразу на 4 гривні

Українців масово переводять на вищі газові тарифи. Про зміну ціни «блакитного палива» з 8 до 12 грн за куб споживачі дізнаються вже з боргових платіжок. Чому так відбувається та як громадянам попередити біду?





Автоматичний перехід користувача на вищу ціну за газ зазвичай е результатом ліквідації його газової компанії. У випадку, коли постачальник більше не може виконувати свої обов’язки, його клієнтів повинен «підхопити» постачальник останньої надії (ПОН). Такою резервною газовою компанією наразі є ГК «Нафтогаз України».

Правила обслуговування споживачів у ПОН:

тариф за газ перевищує ціни більшості постачальників на 50% (12 грн за куб. м);

термін надання послуг газопостачання становить 60 днів, після цього газ можуть відімкнути;

щоб обрати собі нового постачальника, потрібно погасити борг перед поточним.

Однак найбільшою проблемою при переході на ПОН є те, що споживачів найчастіше навіть не інформують про зміну газопостачальника. За правилами таку інформацію своїм клієнтам мали б надавати їх попередні постачальники. Та цього чомусь не відбувається. Більшість газових компаній навіть не розміщує відповідного оголошення на своєму сайті. Не кажучи вже про дзвінки, чи бодай СМС клієнтам.

Виходить, що громадянин спокійно платить за тарифом 8 грн за куб, і тут раптово отримує повідомлення про борг. Або й того гірше, йому просто вимикають газ.

Щоб убезпечити себе від таких несподіванок напередодні опалювального сезону експерти в галузі ЖКГ радять споживачам слідкувати за регулярністю платіжок. Також можна час від часу перевіряти на офіційних ресурсах, чи уклав ваш постачальник договір на закупівлю газу із «Нафтогазом». Тоді перехід на постачальника останньої надії не стане несподіванкою, ви зможете вчасно обрати собі іншу газову компанію та укласти з нею угоду.