Новая почта и OLX сделали то, о чем украинцы просили несколько лет

Самая популярная почтовая компания Украины Новая почта и онлайн-платформа объявлений OLX в конце концов выполнили желание тысяч своих клиентов. Отныне приобретение товаров на популярном сервисе станет значительно удобнее и безопаснее. Получая покупку в отделении Новой почты, ее можно будет сначала осмотреть, а потом уже оплатить. Ранее же все заказы с OLX можно было получить только путем предоплаты.





Усовершенствовать сервис «OLX Доставка» было решено из-за большого количества случаев мошенничества. Авторы объявлений на онлайн-сервисе требовали у покупателей предоплату, отправляя взамен не соответствующий описанию товар. Покупателю же было крайне сложно в таких условиях добиться справедливости и вернуть свои средства.

Поэтому популярные украинские компании решили создать более комфортные условия обслуживания для своих клиентов и обезопасить их от лишних неприятностей. Результатом сотрудничества Новой почты и портала объявлений OLX стало создание новой опции наложенного платежа для категории заказов “OLX Доставка”.

Чтобы воспользоваться услугой, заказывая товар на OLX, просто выберите опцию доставки с наложенным платежом. Таким образом в процессе получения посылки вы сможете открыть ее и проверить содержимое. Если товар полностью совпадает с описанием продавца, и соответствует всем критериям получателя, его можно сразу же оплатить.

В случае несовпадения заявленных характеристик с полученным товаром, или наличия у него существенных недостатков, посылку можно оставить прямо в отделении Новой почты. Впоследствии ее вернут отправителю, причем совершенно бесплатно.

Новая система будет способствовать уменьшению количества случаев мошенничества со стороны авторов объявлений на OLX. Ведь теперь клиенты сервиса смогут не платить товар, в котором не уверены, а просто воспользоваться опцией оплаты при получении, и проверить качество товара в почтовом отделении. Тем временем добросовестным продавцам удастся значительно нарастить свои объемы продаж и укрепить доверие клиентов.