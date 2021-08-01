Украинцы забирают всю наличность из касс банков: разбираемся в ситуации

В первой половине 2021 года популярность наличных операций в Украине существенно возросла. За период с января по июль в кассах банковских учреждений страны было зафиксировано увеличение оборота наличности в 1,9 раза, по сравнению с тем же периодом 2020 года. В валютном же эквиваленте за указанные 6 месяцев количество бумажных денег в обращении превысило 1,15 триллиона гривен. Почему же наши соотечественники решили перевести свои сбережения в наличный формат? Неужели украинские банки исчерпали квоту доверия граждан?





Информацию о новой «наличностной тенденции» в стране на днях обнародовал Национальный банк Украины на своей официальной странице в Facebook. Основную часть физических денег граждане получают путем снятия доходов и сбережений со своих счетов в банках. Таким образом объемы выдачи наличных в банковских кассах за январь-июль выросли почти в полтора раза. Соответственно сумма средств, которую граждане обналичили именно таким образом, составила 1,18 триллиона гривен.

В целом среди операций по выдаче наличных лидирующие позиции занимают следующие:

74,6% – операции с банковскими платежными картами;

8,3% – приобретение банковскими учреждениями иностранной валюты у граждан;

5,7% – переведение средств в наличные с помощью услуг почтовых операторов.

Если же отсортировать популярные операции, принимая за главный критерий пути получения средств гражданами, рейтинг будет выглядеть следующим образом:

34% – опять же карточные операции;

32,2% – доход от бизнеса, то есть полученный путем продажи товаров или услуг;

12,4% – доход от других типов услуг.

Пока государственный регулятор не обнародовал никаких версий о причинах появления такой тенденции в стране. Между тем украинцы продолжают сумасшедшими темпами переводить свои сбережения в наличные. Что говорить, если только с начала года количество наличных денег в обороте возросла с 558,5 миллиарда до 585,2 миллиарда единиц отечественной валюты. А это соответствует почти 27 миллиардам гривен, то есть 5%-ному росту.