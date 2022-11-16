Долар падає, а євро росте: чи перетне європейська валюта позначку 41 грн/€

Нещодавнє зниження курсу долара відносно інших світових валют стало наслідком очікувань ринку на пом’якшення Федеральною резервною системою США своєї монетарної політики. Однак короткотермінова тенденція до здешевлення «американця» навряд перейде у довгостроковий тренд. Так само, як раптове зростання євро до гривні, це явище незабаром залишиться в минулому.

Таку заяву зробив провідний аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. Він зазначив, зараз немає жодних підстав вважати, що долар буде і далі падати. Хоча виключати цього варіанту все ще не можна. Незабаром буде оприлюднена статистика по безробіттю в Сполучених Штатах, яка допоможе отримати більш чітку картину того, що відбувається. Після цього експертам валютного ринку буде простіше дати реалістичний прогноз щодо поведінки долара.

Сам Гойлов наразі вважає що євро та долар найближчим часом будуть триматися приблизно на одному рівні. При цьому єдина європейська валюта стабільно матиме незначну перевагу в ціні. Що ж стосується підвищення курсу євро до гривні, то днями він вже сягнув позначки у 41 грн/€ і, за припущенням експерта, на цьому й зупиниться.

Аналітик RoboForex також наголосив, що в курсовому питанні значну роль відіграватиме позиція Національного банку. Адже при регулярному надходженні фінансової допомоги від країн-партнерів, яка зараз становить близько $4 млрд. щомісяця, гривня залишиться стабільною, а можливо її курс навіть почне укріплюватися. Та якщо будуть перебої з надходженням коштів, НБУ вдасться до емісії гривні, щоб наповнити державний бюджет. І тоді нацвалюта навпаки почне знецінюватися в стосунку до долара та євро.

Наразі ж таких проблем в Україні немає. Зовнішньоєкономічна допомога надходить стабільно. Тож, на думку Андрія Гойлова, курс долара та євро у листопаді-грудні буде триматися в межах 40 та 41 грн.