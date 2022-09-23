Укргідрометцентр розповів про те, чого очікувати від зими цього року

Укргідрометцентр дав свою оцінку щодо початку та закінчення опалювального сезону у 2022-2023. На думку експертів цього року опалення можна ввімкнути пізніше, а вимкнути раніше. Так, останнім часом дуже багато інформації про найтяжчу зиму за 30 років існування незалежної України, але це не значить, що зима буде суровою.

Синоптики з Укргідрометцентру пояснили, що наукових підстав вірити таким новинам немає. Мова йде виключно у контексті воєнного часу, а не погодних умов. За наявних даних можна спрогнозувати якою буде зима в Україні: температуру, кількість опадів тощо.

Якщо взяти показники температури взимку за останні 100 років, то можна зробити такі висновки:

Середня температура повітря у 2022-2023 р буде на 2 градуси вищою ніж у 20-тих роках минулого сторіччя.

Вірогідність сильних морозів мінімальна, за виключенням Карпат. У горах можуть бути морози до -20.

Сильних снігопадів не слід очікувати.

За останні 30 років сума мінусових температур зменшилась у два рази. Це все відбувається через глобальне потепління. Кількість днів із мінусовою температурою у зимовий період також скоротилася. Найбільших холодів слід чекати у грудні та лютому. Аномальні заморозки можуть пройти у березні в західних регіонах.

Тому не треба завчасно бити на сполох та скуповувати електричні каміни. Пригадайте попередні зими, та ті, про які розповідають бабусі. Складається враження, що це історії з двох паралельних світів. На півдні вже років 25 не випадало 40 см снігу.

З такими кліматичними умовами опалювальний сезон можна розпочати пізніше. У цьому році уряд вирішив знизити вимоги до температур у приміщені. Відтак, цієї осені опалення ввімкнуть, коли температура тепла у багатоквартирних будинках буде на рівні +17…+18 градусів тепла.