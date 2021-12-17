У вас есть две недели: Facebook поставил украинцев перед фактом блокировки

Украинские пользователи крупнейшей в мире социальной сети Facebook начали получать странные письма от администрации. Им предлагают защитить свои профили с помощью специального приложения Facebook Protect. От чего оберегают владельцев аккаунтов и что будет, если не включить предложенную функцию безопасности?





Как объясняют в компании, создать систему расширенной защиты аккаунта пришлось из-за регулярных хакерских атак на профили популярных пользователей. В частности, уже известно о попытках взлома страниц некоторых политиков, известных актеров, блогеров, имеющих большую аудиторию и влияние на общественное мнение.

«Чтобы обезопасить себя от посягательств злоумышленников, пользователь должен активировать функцию расширенной безопасности», – отметили в Facebook.

В рамках этой инициативы правила входа в аккаунт станут строже. Чтобы свести к минимуму возможность несанкционированного доступа к страницам пользователей, при входе с другого IP-адреса нужно будет выполнить определенные действия. Так администраторы сайта смогут убедиться, что «залогинился» именно владелец данного аккаунта.

В письме-уведомлении от команды соцсети указано, что для включения защитной функции Facebook Protect у пользователя будет всего 15 суток. По свидетельствам большинства украинцев, получивших «письмо счастья», срок истекает уже 30 декабря. Если же пользователи за это время не согласятся на новые условия использования социальной сети, их аккаунты заблокируют. Разблокировать «замороженные» страницы можно будет только включив расширенную систему защиты Facebook Protect.

Напомним, что общественные организации и отдельные активисты уже не раз обращались к президенту с просьбой о создании украинских офисов Facebook и YouTube. Ведь работа обоих порталов координируется офисами в Москве. А такая ситуация просто неприемлема, учитывая войну между Украиной и Россией. Известно, что Владимир Зеленский уже общался с руководством международных соцсетей, так что вскоре у граждан совсем не будет причин волноваться о безопасности своих личных профилей.