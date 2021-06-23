В пільги майже ніхто не попаде: в Україні піднімають тарифи на світло

Міністерство енергетики України планує незабаром змінити схему оплати за електрику для громадян. Йдеться про створення нової градації залежно від обсягів споживання електроенергії, та встановлення окремих тарифів для кожної із категорій.





Просуває ініціативу щодо внесення змін до тарифного плану міністр енергетики України Герман Галущенко. Він аргументує свою позицію спробою захистити пільгові категорії населення, та в той самий час сприяти поліпшенню обладнання надавців енергетичних послуг.

Найменшу ціну за електроенергію за новими правилами сплачуватимуть громадяни, що використали до 100 кВТ*год за місяць. Для тих, хто перевищив вказану норму, вартість світла буде значно вищою. В загальному за новою системою тарифи розподіляться таким чином:

до 100 кВт*год – 1,68 грн;

100-300 кВт*год – 2,4 грн;

300-500 кВт*год – близько 3 грн;

від 500 кВт*год – трохи понад 4 грн.

За словами пана Галущенка, у категорію із мінімальною оплатою до 100 кіловатів, увійдуть понад 40% громадян. Отож економія очевидна. Та чимало експертів готові посперечатися із міністром на цю тему. Адже лише холодильник використовує близько 40 кВт*год за місяць. Не кажучи вже про бойлер, та іншу побутову техніку. Навіть за наявності економних пристроїв та енергоощадних ламп, «вміститися» в норму до 100 кВТ*год мало у кого вийде.

Виглядає на те, що українцям таки доведеться переплачувати за електрику. Адже якщо підрахувати середню енерговитрату на родину із 3-4 чоловік, то в результаті отримаємо ледь не 500 кіловатів за місяць. Тож вигода у такій градації м’яко кажучи сумнівна.

Позатим, вказані зміни в тарифікації можуть призвести до значного збільшення випадків махінації із лічильниками. Люди будуть щосили намагатися потрапити до «дешевшої» категорії, адже різниця в оплаті буде досить суттєва. До того ж державі доведеться утримувати величезний штат співробітників, які займатимуться перевіркою лічильників громадян.