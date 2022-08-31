Українським біженцям у Польщі тепер доведеться міняти валюту за іншим курсом: що трапилося

З 10 вересня Національний банк Польщі припинить дію програми, за якою українці обмінювали гривні на злоті. Згідно з цією програмою для біженців діяв офіційний курс покупки та продажу валют. Тобто Нацбанк на цій операції не заробляв ні копійки.





Про майбутню зміну правил обміну валют для українських мігрантів стало відомо лише цього тижня. Програма лояльності діяла з 25 березня і охоплювала понад 100 філій PKO Bank Polski, розташованих по всій території країни.

За час дії особливих умов обміну валют ними скористалися майже 80 тис. українських громадян. Разом вони обміняли близько 681 млн грн.

За спостереженнями Нацбанку Польщі найбільше обмінних операцій українці проводили на початку війни. Наразі ж наплив клієнтів значно зменшився. Вочевидь саме тому поляки вирішили, що зараз слушний момент для припинення дії програми лояльності.

Не останнім у списку аргументів стала й відсутність заробітку на операціях обміну валют, здійснених українцями. З огляду на обсяги цих операцій, Нацбанк Польщі та PKO Bank Polski, використовуючи один і той самий курс, щодня втрачали чималі суми комісії.

Варто також зазначити, що за угодою, укладеною між Україною та Польщею, всі викуплені польськими банками гривні згодом повернуться до НБУ.

Нагадаємо, що в Україні за останній місяць також суттєво змінилися правила обміну валют. Зокрема це стосується обмежень у роботі обмінників. По-перше, валютників зобов’язали встановлювати курс близький до банківського. По-друге, обмінним пунктам тепер не можна вивішувати табло із курсами валют та будь-яким чином рекламувати свої послуги. І останньою суттєвою зміною стало запровадження нового податку у вигляді обов’язкового щомісячного внеску.

Крім того Нацбанк регулярно перевіряє, чи дотримуються обмінні пункти встановлених правил. За їх порушення обмінники спершу отримують письмове попередження. А якщо не виправлять ситуацію, можуть навіть втратити ліцензію на діяльність.