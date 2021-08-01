Українці забирають всю готівку із кас банків: розбираємось в ситуації

У першій половині 2021 року популярність готівкових операцій в Україні суттєво зросла. За період від січня до липня у касах банківських установ країни було зафіксоване збільшення обороту готівки в 1,9 раза, у порівнянні із тим самим періодом 2020 року. У валютному ж еквіваленті за вказані 6 місяців кількість паперових грошей в обігу сягнула понад 1,15 трильйона гривень. Чому ж наші співвітчизники вирішили перевести свої заощадження у готівковий формат? Невже українські банки вичерпали квоту довіри громадян?





Інформацію щодо нової «готівкової тенденції» в країні днями оприлюднив Національний банк України на своїй офіційній сторінці у Facebook. Основну частину фізичних грошей громадяни отримують шляхом зняття доходів та заощаджень зі своїх рахунків у банках. Таким чином обсяги видачі готівки у банківських касах за січень-липень зросли майже у півтора раза. Відповідно сума коштів, яку громадяни перевели у готівку саме таким чином, склала 1,18 трильйона гривень.

Загалом серед операцій з видачі готівки лідируючі позиції займають наступні:

74,6% – операції із банківськими платіжними картами;

8,3% – придбання банківськими установами іноземної валюти у громадян;

5,7% – переведення грошей у готівку з допомогою послуг поштових операторів.

Якщо ж відсортувати популярні операції, беручи за головний критерій шляхи отримання коштів громадянами, рейтинг виглядатиме наступним чином:

34% – знову ж таки карткові операції;

32,2% – дохід з бізнесу, тобто отриманий шляхом продажу товарів чи послуг;

12,4% – дохід від інших типів послуг.

Поки що державний регулятор не оприлюднив жодних версій щодо причин появи такої тенденції в країні. Тим часом українці продовжують шаленими темпами переводити свої заощадження у готівку. Що казати, якщо лише з початку року кількість готівки в обороті зросла із 558,5 мільярда до 585,2 мільярда одиниць вітчизняної валюти. А це відповідає майже 27 мільярдам гривень, тобто 5%-му зростанню.