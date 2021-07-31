Названо найімовірніші причини втрати мережі вашим смартфоном

Втрата мережі смартфоном і телефоном означає відсутність зв’язку для його власника. І деякі абоненти стикаються з цим набагато частіше ніж хотілося б. Причин цього може бути безліч: від несправності мережі, до налаштувань смартфона. Розглянемо сьогодні найпоширеніші варіанти.





Несправність мережі

Впевнені, що у більшості, хто стикався з відсутністю сигналу на телефоні в першу чергу під підозру падає мережа оператора. Звичайно ж, відсутність покриття – це найпоширеніша причина. До цих пір, через десятиліття з початку будівництва мобільних мереж в Україні, ще багато місць і навіть у великих містах залишаються без покриття.

Але буває так, що смартфон втрачає сигнал навіть без переміщення. Одна з можливих причин – це перебої в роботі обслуговуючої станції. Наприклад, на мобільній вишці можуть відключати енергопостачання, може вийти з ладу будь-який блок або з’єднувальний кабель, або періодично пропадати зв’язок з центром мережі.

Смартфон може втрачати мережу через проблеми на стільниковій станції

Але якщо проблема з сигналом, який пропадає криється в мережі оператора – це, зазвичай, носить тимчасовий і локальний характер.

Несправність смартфона або SIM

Якщо ж сигнал пропадає не тільки в одному місці (на роботі, в магазині, вдома), а скрізь і на тривалий час, цілком ймовірна несправність смартфона. Найбільш банальна причина – погане прилягання SIM-карти. Це легко перевірити і ми рекомендуємо перевстановити СІМ перш за все.

Ще одна можлива причина – зношення контактів або вихід з ладу SIM-карти. І таке далеко не рідкість. Співробітники салонів оператора змінюють SIM-карти через їх несправність по кілька разів на день.

Смартфон може втрачати мережу через погане прилягання або несправності СІМ-карти

Найнеприємніша для власника смартфона ситуація – коли несправна антена або з’єднуючий коаксіальний кабель всередині смартфона. На жаль, і таке трапляється і без ремонту тут не обійтися.

Налаштування смартфона

Втім не завжди все так серйозно. Часто причина знакнення сигналу криється в налаштуваннях смартфона. У меню параметрів практично будь-якого смартфона можна знайти пункт кращого вибору мережі. І якщо там вибрати наприклад “тільки 3G” або “тільки 4G”, тобто заблокувати роботу тільки в одному стандарті, то при відсутності покриття від нього, навіть поблизу мобільної станції смартфон буде втрачати мережу.

Перевірте налаштування смартфона, якщо він часто втрачає мережу

Ще є одна банальна причина відсутнього сигналу – – це включений авіарежим. Але його легко визначити по іконці літака на дисплеї ✈.

Зовнішні перешкоди

Мабуть, найбільш екзотичною причиною відсутності сигналу на смартфоні є робота так званих глушилок, які навмисно заважають роботі мережі. Їх можуть використовувати у виправних установах, будинках спецслужб і навіть школах під час іспитів.

Що робити?

У будь-якому випадку, якщо у вас на смартфоні пропадає сигнал оператора рекомендуємо насамперед звернутися в абонентську службу оператора. Співробітники техпідтримки допоможуть вам знайти правильний алгоритм дій для виправлення ситуації.