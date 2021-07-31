В Украине появятся новые деньги: закон уже подписан

Президент Украины Владимир Зеленский на днях подписал документ, который существенно повлияет на финансовые операции в государстве. Закон «О платежных услугах» позволит Национальному банку Украины выпускать новый вид денег – цифровую валюту. Меж тем в стране также будет внедрено предоставление 9 платежных услуг, которые ранее не были доступны гражданам.





Согласно данным, размещенным на официальном портале Офиса президента, нововведения вступят в силу только через 1 год. В течение этого времени отечественные компании и банки смогут как следует подготовиться к работе по новым правилам.

Появятся цифровые деньги

Цифровая валюта появится в Украине уже через 12 месяцев и будет выпускаться исключительно Национальным банком. Это условие четко прописано в новом законе и не допускает никаких исключений.

Электронные деньги не стоик как-либо связывать с криптовалютой. У этих двух видов валюты нет ничего общего. Новые деньги станут по сути той же гривной, только без бумажного аналога.

Карты станут получать не только в банке

По новому закону, банки больше не будут иметь монополии на предоставление платежных услуг. В частности некоторые виды финансовых операций смогут проводить любые компании. Единственное условие – наличие у них соответствующей лицензии. Без участия банка можно будет осуществить такие популярные операции, как снятие наличных, денежный перевод и др.

Получение карты без участия банка также станет возможным. Выпуском пластиковых карт разрешат заниматься кредитным организациям, и даже почтовым отделениям. Однако большинство финансовых услуг останутся прерогативой банковских учреждений.

Государство будет контролировать все операции

Каждая компания, предоставляющая платежные услуги, будет находиться под жестким контролем Нацбанка. Главным требованием государства станет обязательное предоставление клиентам полной информации по комиссиях за операции и штрафах.

Если же по вине компании-предоставителя услуги деньги клиента переведут не на тот счет, компенсация всей потерянной суммы ляжет именно на указанную компанию.