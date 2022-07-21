В Україні запрацювали нові обмеження на оплату картками та зняття готівки

Національний банк України, окрім підвищення офіційного курсу долара до 36,56 грн/$, також змінив обмеження на валютні операції з гривневими картками. Нововведення набрали чинності 21 липня. Які правила встановив регулятор та скільки грошей тепер зможуть зняти українські біженці за кордоном?





Першою зміною, яку запровадив НБУ, стало встановлення нового ліміту на зняття іноземної готівки. Українці, як і раніше зможуть знімати за кордоном валюту на суму 50 тис. грн протягом місяця місяць. Та тепер з’явилася ще й тижнева норма в розмірі 12,5 тис. грн. Тобто зняти місячний ліміт за один день більше не вийде.

Другою зміною стало зменшення суми переказів за допомогою системи P2P. Раніше з гривневих карт можна було переказувати за кордон до 100 тис. грн в місяць. Та з 21 липня гранична сума переказу зменшилася до 30 тис. грн (у еквіваленті).

Третє і останне нововведення НБУ стосується розрахунків картою за кордоном. Раніше українці могли купувати товари та оплачувати послуги у іноземній валюті без будь яких обмежень. Та з 21 липня почав діяти ліміт і на цю послугу. Тепер власники гривневих карток зможуть витрачати не більше 100 тис. грн на місяць.

Це обмеження стосується одразу всіх рахунків громадянина в нацвалюті. Тобто сума валютних витрат з усіх його карток не повинна перевищувати 100 тис. грн в еквіваленті.

Нові обмеження Національного банку в найбільшій мірі торкнуться українців, які через війну тимчасово переїхали за кордон. Тепер їм вони зможуть витрачати не більше 150 тис. грн в місяць. Складнощі ймовірно виникнуть й у біженців, які отримували допомогу від родичів з України. Адже максимальна сума переказу тепер становить менше 1 тис. долл на місяць, чого в деяких країнах Європи фсзаледве вистачить навіть на харчування.